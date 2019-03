‚Byli bychom blázni, kdybychom nechtěli skončit druzí.‘ Oživená Sparta chce stáhnout plzeňský náskok

Po reprezentační přestávce se o víkendu opět rozehraje fotbalová liga. Nejvyšší soutěž v Česku má před sebou už jen pět posledních kol do konce základní části. Jako nejúspěšnější tým jara do nich bude vstupovat pražská Sparta, která jako jediná po zimní pauze v lize ještě nezaváhala. Praha 11:42 28. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Ščasný na tiskové konferenci. | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

Všech šest jarních ligových zápasů fotbalisté Sparty vyhráli. Některé se štěstím, jako třeba ten úvodní proti Bohemians, jiné s naprostým přehledem, jako byla jasná výhra 4:0 na Plzní.

Právě na druhé Západočechy teď ztrácejí sparťané díky bezchybné jarní jízdě už jen pět bodů. Trenér Pražanů Zdeněk Ščasný přesto po poslední výhře nad Olomoucí nechtěl spekulovat, jestli může Sparta plzeňskou Viktorii vedenou koučem Pavlem Vrbou ještě přeskočit.

„Někde jsem slyšel vyjádření Pavla Vrby, že pořád mají nějaký polštář. Ten jsme vytvořili my naším závěrem podzimu. Pokud ten polštář teď snižujeme, tak je to super. Pro nás je teď jediné důležité připravit se na další zápas s Boleslaví. A znovu opakuji, pokud bude nějaká šance, byli bychom blázni, kdybychom nechtěli skončit druzí,“ řekl Ščasný.

Na to, aby Sparta stáhla pětibodový náskok Plzně a mohla v příští sezoně bojovat o Ligu mistrů, má ještě pět zápasů v základní části a dalších pět v té nadstavbové. Právě tam se navíc se Západočechy ještě jednou utká. Jenže i kdyby Sparta až do konce sezony jenom vyhrávala, tak ani to jí druhé místo na úkor Plzně nemusí zaručit.

„Pořád má pětibodový náskok. Stahujeme to, ale bez toho, abychom se připravili na další zápas, to nestáhneme. Je to příjemné, ale pořád je to pět bodů,“ uvedl sparťanský kouč.

Pokusit se umazat alespoň část pětibodového plzeňského náskoku může Sparta opět v sobotu, kdy ji v 15.00 čeká souboj v Mladé Boleslavi.