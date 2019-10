Přicházel s pověstí střelce, ale sparťanským fanouškům své schopnosti dlouho neukazoval. Zápas s Karvinou už ale byl jeho večer.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Každý gól pomůže sebedůvěře, radoval se Kozák po hattricku proti Karviné

„Každý gól pomůže sebedůvěře. Někdy to tak chodí, moje vnitřní nespokojenost tam byla, ale pořád jsem věřil. Když jsem do těch zápasů nastupoval, vždycky jsem se soustředil na svůj výkon, abych pomohl týmu a dával góly. Někdy jsem jich mohl dát víc, ale to je minulost a je třeba se dívat dopředu,“ přiznal po zápase Libor Kozák.

Hrdinu zápasu vyprovázelo z trávníku sedm tisícovek fanoušků na Letné potleskem. I díky jeho gólům mají sparťané po 11. ligovém kole aktivní skóre a jejich podzimní starosti nejsou ještě větší.

Fotbalisté Sparty porazili Karvinou, Kozák dal hattrick. Baník si doma poradil se Zlínem Číst článek

Myslím, že se tímhle zápasem chytil. Jsem za něj hrozně rád. Jsem rád i za to, že jsem mu na dva góly nahrál. Jsem rád, že jsme vyhráli,“ těšilo Kozákovo střelecké probuzení i nejmladšího muže sparťanské sestavy Adama Hložka.

Navázat na hattrick proti Karviné může Kozák za dva týdny v Teplicích, kde bude čekat Spartu zápas 13. kola.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 6. 10. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 11 9 2 0 23:2 29 2. Plzeň 11 8 2 1 22:10 26 3. Ostrava 12 7 0 5 22:13 21 4. Jablonec 11 6 2 3 20:15 20 5. Ml. Boleslav 11 6 1 4 23:15 19 6. Slovácko 12 5 3 4 14:19 18 7. Sparta 12 5 2 5 22:18 17 8. Olomouc 12 4 5 3 17:15 17 9. Teplice 12 4 5 3 10:12 17 10. Liberec 12 4 2 6 16:17 14 11. Bohemians 1905 11 3 3 5 14:19 12 12. Karviná 12 2 5 5 11:14 11 13. Příbram 12 3 2 7 11:22 11 14. Zlín 12 3 1 8 9:19 10 15. Opava 12 2 3 7 7:21 9 16. Č. Budějovice 11 2 2 7 12:22 8