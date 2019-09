Když po přestávce Adam Hložek a Guélor Kanga otočili skóre na 3:2 a na olomouckou bránu se valily další šance domácích, tak to na Letné na další bodovou ztrátu Sparty rozhodně nevypadalo. Pražané byli v euforii a bylo jen otázkou času, kdy přidají další góly. Namísto toho ale museli skousnout jeden ve vlastní síti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Musíme s tím během reprezentační pauzy něco udělat, říká trenér Jílek o sparťanském trápení

„Potom, co otočíte i 1:2 na 3:2 a jste v euforii nic nenasvědčuje tomu, že byste ten zápas neměli dovést do vítězného konce. Je to taková fráze, ale byl to blesk z čistého nebe. Je to frustrující,“ neskrýval velké zklamání sparťanský záložník Martin Hašek.

Sparta totiž jako už několikrát v této sezoně doplatila nejen na neproměňování šancí, ale selhala i v defenzivě. Právě opakující se chyby v obranné hře nejvíc trápily trenéra Pražanů Václava Jílka.

Slavia překvapivě ztratila v Opavě. Jablonec vyhrál doma v lize pojedenácté za sebou Číst článek

„Hráči jsou možná nastavení na to, že to chtějí uhrát konstruktivně, a v poslední fázi zjistí, že to nejde a že to bude složité. Nějaká srážka myšlenek v tu chvíli možná hraje roli. Není to otázka jednoho hráče a jednoho zápasu, je to opakovaně. Pro nás je to teď hodně důležitý moment a musíme s tím během reprezentační pauzy něco udělat,“ říká Jílek.

Na to bude mít sparťanský kouč Jílek právě díky reprezentační přestávce skoro celé dva týdny. Příští ligové kolo odehraje Sparta až 15. září ve Zlíně.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 2. 9. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 8 6 2 0 16:2 20 2. Plzeň 8 5 2 1 15:8 17 3. Jablonec 8 5 1 2 15:10 16 4. Ml. Boleslav 7 4 1 2 15:12 13 5. Slovácko 8 4 1 3 8:12 13 6. Ostrava 8 4 0 4 13:10 12 7. Sparta 8 3 2 3 16:14 11 8. Olomouc 8 3 2 3 11:11 11 9. Příbram 8 3 1 4 11:11 10 10. Bohemians 1905 8 3 1 4 12:16 10 11. Liberec 8 3 0 5 9:10 9 12. Zlín 8 3 0 5 7:10 9 13. Č. Budějovice 8 2 2 4 9:13 8 14. Opava 8 2 1 5 5:16 7 15. Karviná 8 1 3 4 8:9 6 16. Teplice 7 1 3 3 4:10 6