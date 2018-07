Po prvním kole se bičovat nebudu, říká brankář Opavy. O výhře Sparty rozhodly dvě střely

„Nebylo to jednoduché utkání. Velký respekt k Opavě, protože hrála velice odvážně, byla velice nepříjemná a nás to stálo hodně sil,“ uznal po zápase na Radiožurnálu trenér Sparty Pavel Hapal.

Do 73. minuty čekal, než se jeho tým vyzraje na důrazného a aktivně hrajícího soupeře. Střelou z dobrých 25 metrů mu udělal radost gabonský záložník Kanga. A gólman hostí Vojtěch Šrom tušil, že i když balon před ním poskočil, až do branky se odrazit neměl.

„Ani nevím, že to skočilo. Ale nebudu se tu bičovat po prvním kole, to ne. 70 minut jsme byli rovnocenným partnerem, určitě mě to mrzí, navíc takový gól. Chystali jsme se na to, že kluci střílí z dálky, ale nevystoupili jsme a já to nechytil. A pak už se to začalo valit,“ řekl brankář Slezanů.

Druholigová chyba

Bičování nechystal ani trenér navrátilců do ligy. „Rozhodně se na hráče nezlobím. Nikdy jsem v bráně nestál, tak nevím, jestli to šlo nebo nešlo chytit. Na Spartě už to pro nás bylo neřešitelné v tom kondičním rozpoložení, ve kterém jsme od 70. minuty byli,“ hledal příčiny Roman Skuhravý.

„A druhý gól, to je byla druholigová chyba, která ve druhé lize potrestaná není, tady ji soupeř potrestal, i když se štěstím,“ narážel Skuhravý na gól sparťanské posily Benjamina Tetteha. Střídající útočník skóroval i díky výrazné teči obránce Jaroslava Svozila.

A domácí si tak mohli oddechnout, že nakonec nakročili za nápravou posledního ročníku, zvlášť, když v letní přípravě zvítězili ze sedmi pokusů jen dvakrát.

„Nervozitu jsem cítil z okolí, v kabině ani ne. V prvních třech týdnech jsme velice tvrdě pracovali a trénovali. Nevybírali jsme si lehké soupeře a do zápasů jsme chodili s únavou. Věřím, že mužstvo kvalitu má, bude natrénované a bude vítězit,“ myslí Pavel Hapal už také na čtvrteční zápas se Spartakem Subotica ve druhém předkole Evropské ligy.

HET liga 2017/2018 | 1. kolo 28.7. FC Zbrojovka Brno - FC Baník Ostrava 1:3 29.7. FC Viktoria Plzeň - FK Dukla Praha 4:0 29.7. 1.FC Slovácko - FK Jablonec 1:1 29.7. MFK Karviná - FC Vysočina Jihlava 2:0 29.7. SK Slavia Praha - FK Teplice 1:0 30.7. FC Slovan Liberec - FC Fastav Zlín 1:0 30.7. FK Mladá Boleslav - SK Sigma Olomouc 1:2 30.7. AC Sparta Praha - Bohemians Praha 1905 1:1