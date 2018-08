Fotbalová přetahovaná o hráče, trenéry a teď i funkcionáře. Tomáš Samec si místo Sparty vybral Plzeň

„Pokud je vaše práce oceněná tím, že dostanete nabídku z jiných klubů, tak je to vždycky příjemné,“ říká Tomáš Samec.

Tím spíš, když se o teprve čtyřiatřicetiletého manažera ucházely největší a historicky nejúspěšnější český klub a spolu s ním další, který je v tuzemsku nejlepší v posledních letech a teď ho potřetí čeká Liga mistrů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Přetahovaná o hráče, trenéry a teď i funkcionáře. Tomáš Samec si nakonec místo Spart vybral Plzeň

„Pro mě hrála roli i rodinná otázka, protože část rodiny a přítelkyně je z Plzně, takže tenhle aspekt hrál v mém rozhodování určitou roli,“ vysvětluje Samec.

Ale zároveň Tomáš Samec přiznává, že ze strany plzeňského generálního manažera Adolfa Šádka cítil větší zájem než ze Sparty, která si ho vyhlédla jako šéfa mládežnické akademie na Strahově. Také to, jak řídí klub v Plzni, je mu sympatičtější.

„Tady je jasně daná struktura klubu, jasně daná rozhodovací práva. A pan Šádek má velkou roli, tak samozřejmě i pozice pana Šádka v tom hrála svou roli. Myslím si, že to, co možná chybí jiným klubům, je jasně daná struktura a rozhodovací pravomoci,“ říká Samec.

Když přestupují hráči, běžně to nový klub něco stojí, také u trenérů už to tak několikrát bylo. Ale jak je to u funkcionářů?

Krmenčík dal hattrick i šlápl na soupeře: Nic to nebylo, druhé žluté jsem se nebál Číst článek

„Žádné odstupné neproběhlo, v rámci funkcionářských přestupů se o odstupném nedá ani uvažovat,“ usmívá se Tomáš Samec.

Táborsko přivedl k novému stadionu a z divize málem až do první ligy. Teď nastoupil do klubu, který už z českého pohledu nemá kam stoupat. „To je samozřejmě i zavazující, protože jdete do klubu s určitým očekáváním a je potřeba ho naplnit. Doufám, že to tak v mém případě i bude,“ říká Tomáš Samec.

Na starosti má v Plzni například přípravu stadionu na Ligu mistrů nebo rekonstrukci tréninkového areálu.