Změna na pozici trenéra aktuálně není tématem, tvrdí mluvčí Sparty. Jílka se zastal i Vrba

„Furt bereme Spartu jako mužstvo, které by mělo hrát poháry, protože na to má mužstvo, zabezpečení a prostě všechno, co s tím souvisí. Kdyby Sparta nehrála poháry, tak je to myslím pro český fotbal špatně,“ myslí si plzeňský trenér Pavel Vrba.

Jenže Sparta je aktuálně v ligové tabulce až na osmém místě a k pohárovým příčkám má daleko.

„Co se týče tlaku, tak v tuhle chvíli se soustředím na mužstvo, na trénink. na práci. Mužstvo pracuje dobře, očekávané výsledky nejsou. Nechci hájit sebe nebo to, že nemáme výsledky, ale těch faktorů je víc a nedá se říct, že by to mužstvo nepracovalo nebo hrálo špatně,“ tvrdí trenér Václav Jílek, který se Spartou nezažívá lehké období. Přesto má důvěru vedení klubu.

„Změna na pozici hlavního trenéra aktuálně není tématem, kterým by se zabývalo vedení Sparty směrem k Václavu Jílkovi a jeho realizačnímu týmu. Není uplatňované ani žádné ultimátum,“ řekl Radiožurnálu mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

Po poslední porážce v Plzni se trenéra Sparty zastal i jeho kolega Pavel Vrba.

„Myslím, že trenér Jílek to má strašně těžké, protože každý ho dnes samozřejmě hodnotí za výsledky a za to, kde je Sparta. Já myslím, že za spoustu věcí nemůže a bohužel doplácí na hrubé individuální chyby, které někteří hráči v zápase vytvářejí. Co se týká herní stránky, tak jsou určitě připraveni velice dobře, hrají zajímavý fotbal,“ řekl Vrba.

Sparta naposledy získala nějakou trofej v roce 2014, od té doby už devětkrát změnila trenéra. K lepším výsledkům zatím pražskému klubu nepomáhá ani Tomáš Rosický, který je od prosince sportovním ředitelem.

„Podle mě je to jen zastírka pro fanoušky, aby byli míň naštvaní. Chtěli to na nějakou dobu zastřít jménem Tomáše, ale myslím, že nějak zásadní vliv tam nemá. Jsou nad ním lidé, kteří o tom rozhodují, a já myslím, že on velké pravomoci nemá,“ myslí si bývalý fotbalista Sparty Lukáš Zelenka, podle kterého je problém v nejvyšším vedení klubu.

„Všechno schvaluje Daniel Křetínský, Adam Kotalík, Tomáš Čupr a to jsou lidé, kteří tomu nerozumí. Měli by tam mít někoho, kdo tomu víc rozumí. Myslím, že tam nemůže fungovat ani kabina. Ať je Guélor Kanga třeba nadprůměrný hráč a fakt dobrý fotbalista, parta je tam taková prazvláštní,“ tvrdí Zelenka.

Po 11. kole Fortuna ligy ztrácí Sparta z deváté příčky na vedoucí Slavii už propastných 15 bodů. Za šestou Olomoucí, která drží poslední místo pro účast ve skupině o titul, zaostává o dva body.

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 30. 9. 2019) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 11 9 2 0 23:2 29 2. Plzeň 11 8 2 1 22:10 26 3. Jablonec 11 6 2 3 20:15 20 4. Ml. Boleslav 11 6 1 4 23:15 19 5. Ostrava 11 6 0 5 18:13 18 6. Olomouc 11 4 4 3 17:15 16 7. Slovácko 11 4 3 4 11:18 15 8. Liberec 11 4 2 5 15:14 14 9. Sparta 11 4 2 5 18:18 14 10. Teplice 11 3 5 3 9:12 14 11. Bohemians 1905 11 3 3 5 14:19 12 12. Karviná 11 2 5 4 11:10 11 13. Zlín 11 3 1 7 9:15 10 14. Příbram 11 3 1 7 11:22 10 15. Opava 11 2 3 6 7:20 9 16. Č. Budějovice 11 2 2 7 12:22 8