I s přihlédnutím k nadstavbové části je pro sparťanské fotbalisty ligový titul letos téměř nereálný. Na vedoucí Slavii jim chybí 17 bodů, a hrát tak budou hlavně o účast v evropských pohárech. Vyburcovat svůj výběr před startem jarní části soutěže se trenér Zdeněk Ščasný snaží i vcelku netradičnímu kroky. Namísto jednoho kapitána například Ščasný zvolil hned pětičlenný sbor poradců.

A budou mezi nimi odchovanec Martin Frýdek nebo Costa, hráč, který je v A týmu Sparty bez přerušení nejdéle. Další jména, na kterých se trenér Sčasný shodl se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým, oznámí klub později.

Sparta jde do ligového jara bez Stancia, zato s pěti kapitány. Čeká ji hlavně boj o evropské poháry

„Na hřišti bude jeden, který vykrystalizuje později. Tu skupinu jsme udělali proto, aby hráči v kabině cítili větší zodpovědnost. Budou samozřejmě o různých věcech jednat s námi trenéry a s vedením, tak aby ta zodpovědnost byla na více hráčích, aby mezi sebou komunikovali, diskutovali. K tomu jsme došli po vzájemné dohodě s Tomášem Rosickým a myslím si, že to je velmi dobrý nápad,“ vysvětluje Ščasný.

Vůdčí skupina by se mohla ještě rozšířit, kdyby se z Číny vrátil Bořek Dočkal. Zkušený záložník se Spartou trénoval na soustředění ve Španělsku, k zápasovému dresu Letenských se ale za poslední týdny nepřiblížil.

„Situace se od té doby, co tady na to padla poslední otázka, nijak výrazně nezměnila. Situace se nejen nezměnila, ale ani nepřiblížila,“ řekl Ščasný.

Definitivně se navíc vzdálili poslední poslední kapitáni, Josef Šural a Rumun Nicolae Stanciu. Šural zamířil do tureckého Alanyasporu, Stanciu, na podzim jasně určený lídr mužstva do budoucna, přestoupil do saúdskoarabského Al Ahlí.

„Trénoval dobře, hrál dobře. Den předtím, než odletěl, za mnou přišel, požádal mě a Tomáše Rosického o rozhovor a ptal se, jestli má, nebo nemá odejít a jak to vidíme. Tak jsme mu oba říkali, že to samozřejmě záleží na něm a že je to jeho rozhodnutí. Každopádně tady odvedl kus dobré práce. My jsme samozřejmě věděli, že může v průběhu přípravy odejít kdokoliv, když přijde nějaká nabídka, která nás osloví,“ vrátil ze Ščasný k odchodu, z kterého klub utržil odhadem až 200 milionů korun.

Po kapitánské rošádě čeká Spartu úvodní zápas jarní části ligy v neděli. Z pátého místa v tabulce se pokusí dostat v duelu s Bohemians.