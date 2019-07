Poslední stopa Stramaccioniho týmu. Trenér brankářů Galinović na Letné vyhlíží ‚novou‘ Spartu

Vydržel jako jediný. Kostra realizačního týmu tehdejšího kouče Stramaccioniho už je napadrť. Zatímco zbytek jejích členů dnes s fotbalovou Spartou pojí jen nepříliš šťastné vzpomínky, Chorvat Mario Galinović působí na Letné dodnes. Jako trenér brankářů i jeden z mála pozitivních odkazů nepopulárního Itala. Praha 13:34 13. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Italský trenér Andrea Stramaccioni. | Foto: Nicat Nabiyev | Zdroj: Wikimedia Commons

Většinou to v případě Andrey Stramaccioniho nebyla veselá pozápasová hodnocení. Nářků, obhajoby vlastní práce ale i sebekritických frází bychom v archivu našli hned několik, na internetu zase ještě dnes objevíte řadu sarkastických videí, jejímiž autory jsou rýpaví fanoušci, kteří se vysmívají drahému a neúspěšnému trenérskému experimentu na Spartě.

Po necelých deseti měsících byl tehdy italský kouč odvolán, a spolu s ním i celý jeho zahraniční realizační tým. Až na jednu výjimku. Trenér brankářů Mario Galinović i teď v červenci roku 2019 sedí v restauraci na stadionu na Letné a v rozhovoru pro Radiožurnál si pochvaluje život v Praze, který mu výrazně zpříjemňují návštěvy jeho oblíbené taverny a hlavně víra v lepší sparťanské zítřky.

„Jo, myslím, že všichni v klubu to cítí stejně, hlavně díky sportovnímu řediteli Tomáši Rosickému. Má svoji filozofii, vybral podle ní nového trenéra, který by toho všeho měl zapadat. Jsme na dobré cestě vybudovat něco nového,“ říká Mario Galinović.

Galinović by po už dvouletému působení ve Spartě mohl porovnávat současný tým plný odhodlání s tím, kterému se v posledních sezonách nedařilo plnit stanovené cíle. Ale za tím co bylo, jako by už dvaačtyřicetiletý kouč brankářů udělal tlustou čáru, i když zrovna výkony gólmanů nejsou tím, co Letenské poslední dobou trápí. Ostatně, díky tomu si Galinoviće klubové vedení tolik váží.

„Těžko říct. Hodně věcí se tu za poslední dva roky změnilo. Ale já se nechci ohlížet za sebe, koukám se jen dopředu,“říká Galinović a na otázku, jestli je ještě v kontaktu s bývalým trenérem Stramaccionim, odpovídá, že ne.

Naposledy si prý napsali vloni. Se současným hlavním koučem Jílkem naopak pochopitelně diskutuje dennodenně. A jedním z témat je, komu dát v 1. ligovém kole důvěru a koho poslat mezi tři tyče. Florina Nitu, nebo Milana Heču?

„Momentálně je to padesát na padesát. Rozhodneme se pravděpodobně až v neděli před zápasem. Kluci mají za sebou skvělou přípravu, daří se jim, jsou zdraví. A vlastně - ať se rozhodneme jakkoli, nemůžeme udělat chybu. Nechme je ještě zabojovat o tu šanci,“ dodává Mario Galinović.

Ať už s Nitou, nebo Hečou, Sparta vstoupí do ligové sezony v neděli v 19.00 na domácím hřišti zápasem se Slováckem.