Pořád doháníme ztrátu z úvodu sezony. Proti Spartě to bude vyhrocené, tuší plzeňský záložník Kalvach

Necelý týden po duelu Slavie a Sparty nabízí fotbalová liga další z vrcholů podzimu. Na Letné se utkají poslední dva mistři. Sparta totiž přivítá v 10. kole Plzeň. Když se oba týmy utkaly naposledy, tak sice vyhrála Plzeň, ale slavila Sparta. Praha 10:56 30. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Kalvach v zápase proti Spartě očekává vyhrocený souboj | Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Jsou to čtyři měsíce, co fotbalisté Plzně v posledním kole ligové nadstavby vyhráli na Letné 1:0. Jenže Spartu tahle prohra moc netrápila. Krátce po závěrečném hvizdu totiž domácí přebrali pohár a naplno propukly mistrovské oslavy. Z posledních 21 domácích zápasů v lize to pro Spartu byla jediná porážka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká asistent trenéra Sparty a kouč Plzně před večerním šlágrem 10. kola fotbalové ligy

„Mají v kádru hodně šikovné fotbalisty. Do útoku jsou velmi nebezpeční. V utkání jsou schopní udržet vysokou intenzitu a klíč k úspěchu povede přes agresivitu a ještě větší intenzitu. Budeme muset ubránit jejich standardní situace, ve kterých jsou nebezpeční. My také musíme hrozit a být aktivní,“ tvrdí asistent trenéra Sparty Luboš Loučka.

Skvělá forma Plzně

Pro domácí to bude po remíze v derby na Slavii další náročný duel během necelého týdne. Plzeň se totiž může pochlubit úchvatnou formou, když vyhrála 12 soutěžních zápasů v řadě a vytvořila tak nový klubový rekord.

„Zápas bude určitě hodně vyhrocený, protože my i oni hrajeme o hodně. Pořád trochu doháníme ztrátu ze začátku sezony,“ uvědomuje si plzeňský záložník Lukáš Kalvach před duelem na Spartě.

Západočeši jsou se šestadvaceti vstřelenými góly nejproduktivnějším týmem v lize, Sparta je jen o gól pozadu. Plzeňský trenér Miroslav Koubek by na Letné mohl mít i speciální motivaci. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let totiž právě za Spartu chytal.

„Samozřejmě si to pamatuji, protože to byly krásné roky. Čas ale běží a jak jsem přešel na trenérskou dráhu, tak už jsem s mnoha týmy na Spartě hrál. Už Spartu beru jako soupeře. Utkání bude specifické z pohledu vzpomínek hráče, ale nijak specifické z pohledu trenéra,“ říká trenér Viktorie Plzeň Miroslav Koubek.

Souboj posledních dvou ligových mistrů mezi fotbalisty Sparty a Plzně začne v 18 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.

Před vyprodanou Letnou proti velkému rivalovi #acsparta pic.twitter.com/n9jyaeArGz — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) September 29, 2023