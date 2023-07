Trenér má díky posílení kádru víc možností, říká před startem sezony sportovní ředitel Sparty Rosický

Fotbalisté pražské Sparty vstoupí do nové sezony s cílem obhájit ligový titul, vyhrát domácí pohár a pokusit se postoupit do skupiny Ligy mistrů. Otázkou zůstává, jestli jim k tomu bude pomáhat brankář Matěj Kovář, který patřil v loňské mistrovské sezoně k oporám týmu. Praha 20:27 19. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předsezonní tisková konference fotbalové Sparty | Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Matěj Kovář byl totiž v základní sestavě ve středečním přípravném utkání Manchesteru United, kterému patří. Pravděpodobně tak i odletí na turné anglického klubu do Spojených států amerických.

„To, že dnes chytal, nic neznamená. S Manchesterem jsme v pravidelném kontaktu a je pořád možné, že u nás bude Matěj pokračovat. Nemůžeme ale čekat věčně. Pokud příchod Matěje nedopadne, tak přijde jiný brankář,“ říká sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Bývalý reprezentační záložník chtěl před startem nového ročníku fotbalové ligy do týmu dostat více rychlosti a také udržet kádr co nejvíce pohromadě. Oba cíle se mu podařilo splnit, protože ze základní sestavy odešel pouze Tomáš Čvančara, kterého by měl nahradit rychlonohý Nigerijec Olatunji.

S přestupovým obdobím je sportovní ředitel Sparty spokojený. „Návratem Peška a příchodem Veljka Birmančeviče a Olatunjiho jsme získali další rychlostní hráče a variabilitu pro trenéra. Určitě se nám bude hodit i kreativita Michala Ševčíka, příchod Jamese Gomeze a zabudování našich odchovanců Václava Sejka a Matěje Ryneše do kádru,“ vyjmenovává pozitiva Rosický.

Zatímco Rosický je spokojený s tím, co se mu povedlo na přestupovém trhu, hlavního trenéra Briana Priskeho těší progres jeho svěřenců. „Jsme velmi blízko tomu, jak bude nakonec vypadat základní sestava. Hráči dělají pokrok a v hlavě už se mi rýsuje ideální jedenáctka,“ hlásí kouč Sparty.

Jistě budeme základní jedenáctku letenského klubu znát až v neděli, kdy se Sparta v úvodním ligovém kole nové sezony utká s Olomoucí.

