Sparta na úvod jarní části ligy vyhrála v Karviné, poslední České Budějovice doma přejely Baník

Fotbalisté Sparty začali jarní část ligové sezony vítězstvím 3:0 na hřišti nováčka z Karviné. Obhájce titulu v nejvyšší soutěži posedmé za sebou vyhrál a vede neúplnou tabulku o osm bodů před městským rivalem Slavií, která má dva zápasy k dobru. Slezané šest kol po sobě nezvítězili a zůstali čtrnáctí. Karviná 18:00 10. února 2024

Karviná - Sparta 0:3

Dánský trenér Pražanů Brian Priske ze zdravotních důvodů postrádal nejlepšího týmového střelce ligové sezony Lukáše Haraslína a Davida Pavelku, kvůli červené kartě z prosincového utkání s Teplicemi chyběl Lukáš Sadílek.

Úřadující mistři podle očekávání od začátku výrazně častěji drželi míč a první šanci si vypracovali v 10. minutě. Krejčí však po rohovém kopu Kaana kairinena hlavičkoval pouze do rukavic svého někdejšího spoluhráče ze Sparty Dominika Holce.

Největší šanci dosavadního průběhu si pak vypracoval nováček soutěže. Ve 22. minutě po dalším rohu Pražanů Ade Akinyemi vyslal do samostatného úniku Amara Memiče, jenž obehrál vyběhnutého gólmana Petera Vindahla, k zakončení se ale nedostal. Místo toho přihrál před branku Martinu Regálimu, který těsně minul.

Vedení se nakonec ujali v 31. minutě hosté. Veljko Birmančević nacentroval do vápna, Krejčí se ve vzduchu „nůžkami“ opřel do míče a nechytatelnou střelou k tyči otevřel skóre. Sparťanský kapitán zaznamenal pátý gól v ligové sezoně a čtvrtý v posledních čtyřech kolech.

Po hodině hry přidali Pražané pojistku, když Birmačevičovu tečovanou přihrávku před branku zužitkoval Adam Karabec. Reprezentant do 21 let se trefil počtvrté v ročníku nejvyšší soutěže a poprvé od října. Zároveň zaznamenal v ligové kariéře třetí gól do sítě Karviné, což se mu proti žádnému jinému soupeři nepovedlo.

V 69. minutě stanovili hosté konečné skóre. Birmančevič další povedenou nahrávkou našel Jana Kuchtu, který obehrál vyběhnutého Holce i Boháče a bez problémů zakončil do prázdné branky.

Sparta prohrála jediný z dosavadních 14 vzájemných ligových utkání a Karvinou v nejvyšší soutěži porazila poosmé za sebou. Zároveň se ideálně naladila na čtvrteční úvodní duel 2. kola Evropské ligy na půdě úřadujícího tureckého mistra Galatasaraye Istanbul.

České Budějovice - Ostrava 3:0

Oba trenéři vsadili na základní sestavy bez zimních posil a museli se rovněž obejít bez nejlepších týmových střelců ligové sezony. Nigerijský útočník Baníku Abdullahi Tanko nenastoupil kvůli disciplinárnímu trestu.

Už ve druhé minutě postupoval Filip Kubala po dlouhém pasu za obranu sám na Dávida Šípoše, který mu ale včas zmenšil střelecký úhel. Slovenský brankář vzápětí s obtížemi vytěsnil i tečovaný pokus Jiřího Klímy.

Největší šanci měl Zdeněk Ondrášek v 41. minutě, kdy střílený centr Jana Suchana do malého vápna ze tří metrů napálil pouze do břevna.

Krátce po změně stran dostal míč do sítě Kubala, brance ale předcházel ofsajd. Videorozhodčí byl v akci i v 56. minutě. Ostravský gólman Jiří Letáček nejprve vyrazil Ondráškovu prudkou hlavičku a následně v leže vykopl i dorážku Samuela Šiguta. Míč už ale byl o pár centimetrů za brankovou čárou a sudí tentokrát gól uznal.

Jihočeši po 399 minutách ukončili čekání na branku v nejvyšší soutěži a znovu se mohli radovat v 66. minutě. Aktivní Musa Alli našel v pokutovém území Martina Králika, jenž usměrnil míč za Letáčkova záda.

Drtivou desetiminutovku Dynama dokonal sám Nigerijec Alli, který z nulového úhlu překvapil ostravského brankáře a třetí trefou se osamostatnil v čele týmové střelecké tabulky této ligové sezony.

Slezané se už zpátky do zápasu nedostali a nenavázali na vydařenou zimní přípravu, během níž v šesti duelech neprohráli.

20. kolo první fotbalové ligy:

MFK Karviná - Sparta Praha 0:3 (0:1)

Branky: 31. Krejčí, 60. Karabec, 69. Kuchta. Rozhodčí: Rouček - Kříž, Pečenka - Adámková (video). ŽK: Holec, Bederka (oba Karviná). Diváci: 4238.

Sestavy:

Karviná: Holec - Traoré, Krčík, Bederka, Fleišman - Budínský, Boháč (80. Žák) - Memič (82. Kačor), Ezeh (65. Iván), Regáli (66. Ayaosi) - Akinyemi (65. Doležal). Trenér: Jarábek.

Sparta: Vindahl - Sörensen (75. Vitík), Panák, Krejčí - Preciado, Laci (75. Solbakken), Kairinen, Ryneš - Karabec (65. Tuci), Birmančevič (81. Ševčík) - Kuchta (75. Olatunji). Trenér: Priske.

Dynamo České Budějovice - Baník Ostrava 3:0 (0:0)

Branky: 59. Šigut, 66. Králik, 69. Alli. Rozhodčí: Pechanec - Ratajová, Novák - Všetečka (video). ŽK: Hellebrand, Tranziska, Alli, Šípoš - Lischka. Diváci: 2457.

Sestavy:

Č. Budějovice: Šípoš - Sladký, Nikl, Králik, Trummer - Čermák (88. Böhm), Suchan, Hellebrand - Šigut (83. Polanský), Ondrášek (78. Tranziska), Alli. Trenér: Lerch.

Ostrava: Letáček - Ndefe, Lischka, Pojezný (75. Blažek), Kpozo - Buchta (75. Rusnák), Boula, Rigo (60. Šín), Šehič (46. Ewerton) - Kubala - Klíma (75. Adediran). Trenér: Hapal.

Slovan Liberec - Sigma Olomouc 2:0 (0:0)

Branky: 48. Penner, 80. Horský. Rozhodčí: Berka - Hrabovský, Šafránková - Szikszay (video). ŽK: Sláma, Pospíšil, Juliš, Singateh (všichni Olomouc). Diváci: 2427.

Sestavy:

Liberec: Bačkovský - Prebsl, Chaluš, Mikula (62. Purzitidis) - Penner (62. Fukala), Varfolomejev, Žambůrek (85. Doumbia), Ghali - Kok (76. Horský), Tupta - Kulenovič (76. Rabušic). Trenér: Kozel.

Olomouc: Macík - Pokorný, Beneš, Vraštil - Křišťál, Breite (76. Fiala), Pospíšil (83. Ventúra), Sláma (54. Langer) - Vodháněl (83. Emmanuel), Zorvan (46. Singhateh) - Juliš. Trenér: Jílek.

1. FC Slovácko - FK Pardubice 1:2 (0:1)

Branky: 89. Cicilia - 14. Zlatohlávek, 90.+1 Hlavatý. Rozhodčí: Volek - Hájek, Žurovec - Zelinka (video). ŽK: Daníček - Mareš, Daněk, Brdička, Chlumecký. ČK: 68. Mareš. Diváci: 4723.

Sestavy:

Slovácko: Heča - Reinberk, Daníček (76. Vecheta), Kadlec, Kalabiška (76. Blahút) - Trávník, Kim Sung-pin (66. Kohút) - Petržela (66. Mihálik), Havlík, Juroška (84. Kvasina) - Cicilia. Trenér: Svědík.

Pardubice: Kinský - Mareš, Halinský, Ortiz, Chlumecký - Kissiedou (72. Donát), Vacek (84. Tischler), Hlavatý - Daněk (72. Surzyn) - Zlatohlávek (63. Krobot), Brdička (63. Patrák). Trenér: Kováč.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 10. 2. 2024) Tým Z V R P Skóre B 1. Sparta 20 17 2 1 50:13 53 2. Slavia 18 14 3 1 35:13 45 3. Plzeň 18 11 2 5 45:25 35 4. Slovácko 20 10 5 5 28:21 35 5. Olomouc 19 8 4 7 28:25 28 6. Liberec 20 7 7 6 30:29 28 7. Ostrava 19 8 3 8 27:23 27 8. Mladá Boleslav 19 8 3 8 35:33 27 9. Bohemians 1905 19 6 5 8 15:24 23 10. Teplice 18 5 5 8 16:20 20 11. Jablonec 19 4 8 7 18:26 20 12. Hr. Králové 19 5 5 9 21:30 20 13. Pardubice 19 5 4 10 17:26 19 14. Karviná 19 4 3 12 20:34 15 15. Zlín 18 3 5 10 22:42 14 16. Č. Budějovice 20 4 2 14 18:41 14