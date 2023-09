Kairinena nabijeme a snad do derby nastoupí, doufá kouč Sparty Priske před nedělním šlágrem podzimu

Už v neděli se v pražském Edenu odehraje první fotbalové derby letošní sezony mezi Slavií a Spartou. Oba týmy před očekávaným duelem zvládly své zápasy na úvod Evropské ligy. Podařilo se jim pošetřit i několik klíčových opor, ačkoliv Sparta možná o jednu přišla. Ve 30. minutě se v zápase proti kyperskému Arisu Limassol zranil střední záložník Kaan Kairinen. Praha 12:16 23. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kouč Sparty Praha Brian Priske věří, že v derby proti Slavii bude mít k dispozici kompletní kádr | Zdroj: Profimedia

Na první pohled to vypadalo, že jde jen o malou komplikaci a finský středopolař se hned vrátí do hry. Jenže se ukázalo, že kvůli zranění ani nedohraje poločas. Jestli ale Kairinena vyřadí i z nedělního derby, to po zápase netušil trenér Sparty Brian Priske.

Poslechněte si jak trenéři Sparty a Slavie před nedělním derby rotovali se sestavou v zápasech Evropské ligy

„Je ještě brzy, abychom řekli, jak na tom je. Rozhodně to nevypadalo dobře, ale doufejme, že se znovu nabije ten jeho telefon. Vypneme ho, dáme ho nabít, zapneme a bude připravený hrát v neděli. Uvidíme,“ říkal po zápase proti Limassolu kouč Sparty Priske.

Kromě Kairinena by ale měli být všichni do derby stoprocentně připravení. Ligový zápas na Slavii bral trenér Priske v potaz už před duelem v Evropské lize. Nechtěl ale mluvit o tom, koho konkrétně proti Limassolu nenasadil nebo stáhl dřív ze hry, jelikož ho měl v plánu pošetřit na derby.

„Víme, že v případě, že hrajete tři zápasy v týdnu, tak musíte vždy nasadit tým, který je čerstvý a jste o něm přesvědčený, že udělá výsledek. Některá rozhodnutí o sestavě se řídila tím, že v neděli hrajeme další zápas. Zároveň pro nás bylo klíčové dobře vstoupit do základní skupiny a na úvod doma zvítězit,“ uvedl Priske.

Koncentrace na derby

Priskeho protějšek trenér Slavie Jindřich Trpišovský postupoval podobně v zápase Slavie na půdě ženevského Servette. „Jeden hráč tam byl, kterého jsme šetřili. Druhý hráč patří mezi skupinu fotbalistů, u kterých nevíme, zda nastoupí. Věděli jsme, že utkání je pro nás stejně důležité jako derby. Na postech, kde jsme cítili, že potřebujeme klíčové hráče k výhře, tak jsme je nechali hrát,“ vysvětlil kouč Jindřich Trpišovský.

Tento postup se Slavii vyplatil, tým zvítězil a klíčoví hráči jsou zdraví. „Ke konci zápasu už se mi v hlavě honily myšlenky o tom, jaké hráče se nám podařilo pošetřit. Je rozdíl v tom, jestli hráč tři dny do dalšího zápasu odehraje 60, 70 minut nebo 95 i s nastavením,“ dodává trenér Trpišovský.

První ligové derby této sezony mezi Slavií a Spartou začne v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport v neděli v 18 hodin.