Fotbalisté Sparty podruhé za sebou bodovali v lize naplno. Po výhře v Karviné porazili ve středu i Teplice. Pod vítězství 3:0 se výrazně podepsal útočník Libor Kozák, který nastoupil v základní sestavě Pražanů poprvé od 22. listopadu. Praha 8:09 4. června 2020

„Jsem rád, že jsem byl po takové době v základní sestavě a že jsem dal góly a že to přispělo k vítězství. V tomhle směru jsem určitě spokojený, i když možná mohl být ještě gól navíc,“ litoval útočník fotbalové Sparty Libor Kozák, že mu proti Teplicím při výhře 3:0 utekl hattrick a vstřelil „jen“ dvě branky.

Možná mohl být ještě gól navíc, litoval sparťan Kozák, že si proti Teplicím nepřipsal hattrick

Třetí gól zápasu si připsal Guélor Kanga z penalty, která ale byla nařízena po faulu právě na Kozáka.

„Tetteh měl čtyři gólové šance, když jsme hráli v Karviné, to je škoda. Tak jsme věřili, že Kozák je promění, a jsme rádi, že se to povedlo,“ vysvětloval trenér Sparty Václav Kotal, proč dostal v základní sestavě Kozák přednost před Tettehem.

„Pro mě je jen škoda, že jsme nedali víc branek. To jsou situace, kdy ty šance jsou víc než stoprocentní. Vítězství 3:0 samozřejmě bereme, ale mám rád, když hráči hrají naplno s maximální koncentrací celých devadesát minut,“ mrzelo Kotala, že ve druhém poločase už Sparta vyšla střelecky naprázdno.

„Už koncem prvního poločasu jsme něco řešili zbrkle. Když vedete 3:0, tak už třeba dáte přihrávku navíc. Samozřejmě jsme si i vědomi, že za tři dny hrajeme znovu, to hraje v podvědomí roli. Škoda, že jsme nepřidali další góly, ale je to pořád vítězství po dominantním výkonu. A hlavně jsme Teplice do ničeho nepustili,“ řekl Kozák.

Sparta opravdu svého středečního soupeře do žádné kloudné šance nepustila, a tak na sedmý pokus konečně v jarní části ligy udržela čisté konto.

„Je to hodně důležité pro naše sebevědomí. Není to zásluha jen obrany nebo brankáře, ale celého týmu, že se poctivě vracíme,“ prohlásil obránce Sparty Michal Sáček.