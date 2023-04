Žádné extra slavení nehrozí. Pokračujeme v nastolené cestě, hlásí po výhře nad Plzní kapitán Sparty Krejčí

Fotbalisté Sparty vybojovali vítězství nad Plzní v předposledním kole základní části ligové sezony až ve 14. minutě nastavení. V divokém závěru, ve kterém padly i dvě červené karty, rozhodl o výhře 2:1 z penalty sparťanský kapitán Ladislav Krejčí. Sparta a Slavia mají na třetí Plzeň už devítibodový náskok. Praha 11:36 27. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ladislav Krejčí mladší | Zdroj: Profimedia

„Koncentroval jsem se jako pokaždé a ty emoce jsem si užil naplno. Žádné extra slavení ale nehrozí. Víme, o co hrajeme, a pokračujeme v cestě, kterou jsme si nastavili,“ říká Ladislav Krejčí, který se před rozhodujícím momentem zápasu nenechal psychicky rozhodit plzeňskými hráči.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si aktéry dramatického zápasu 29. kola fotbalové ligy mezi Spartou a Plzní

Ti nelibě nesli nařízení pokutového kopu po ruce Lukáše Hejdy, který byl zároveň po druhé žluté kartě vyloučený.

„Písknout takovou penaltu v poslední minutě prodloužení, kdy se nastavuje devět minut, je hodně přísné. Říkám si, co ten hráč tou rukou má dělat. Má ji u těla a rozhodčí se rozhodne tak důležité utkání ukončit sporným penaltovým zákrokem,“ zlobil se trenér Plzně Michal Bílek.

Po následné strkanici viděl červenou kartu taky střídající sparťan Martin Minčev. Od nařízení pokutového kopu do jeho zahrání se nehrálo skoro šest minut. Krejčí penaltu proměnil stejně jako v minulém kole na Slovácku, trefil se popáté za sebou a celkově pojedenácté v tomto ligovém ročníku z pozice stopera.

„Je to tím, že tým mi vytváří skvělé šance. Ať to jsou skvělé míče do vápna nebo výborné individuální výkony a souboje jeden na jednoho, z kterých vznikají ty penalty. Z týmové práce těží celá Sparta,“ chválí spoluhráče Ladislav Krejčí.

Spokojený Priske

Slova chvály měl po zápase s Plzní i trenér Pražanů Brian Priske, který ocenil právě Krejčího.

„Je to skvělý kluk. Jeho mentalita je unikátní. Máme v týmu spoustu skvělých hráčů, ale on je jedinečný v tom smyslu, že je tím pravým kapitánem ve všech aspektech. Jsem rád, stejně jako všichni ostatní, že ho máme v týmu.“

Rozhodující gól ve 14. minutě nastavení může mít zásadní roli ve zbytku prvoligové sezony. Sparta se díky této trefě udržela na druhém místě jen o skóre za Slavií.

„Nemyslím si, že by to byla záchrana sezony. Stále před sebou máme šest kol, i remíza by nás držela ve hře. Samozřejmě to ale byl v závěru velmi důležitý gól a důležité vítězství. I tím, že jsme si vytvořili náskok na Plzeň,“ přiznává Priske.

Sparta má po 29. kole na druhém místě tabulky na Plzeň už devítibodový náskok. O titulu se tak nejspíš rozhodne už jen mezi pražskými „S“.

Ta se v neděli v závěrečném kole na dálku utkají o první místo po základní části a také výhodu domácího prostředí do vzájemného souboje v nadstavbě. Slavia v Edenu přivítá Hradec Králové, Sparta jede do Liberce.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 27. 4. 2023) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 29 20 5 4 80:24 65 2. Sparta 29 19 8 2 67:28 65 3. Plzeň 29 17 5 7 54:28 56 4. Bohemians 1905 29 13 6 10 49:48 45 5. Slovácko 29 12 7 10 35:38 43 6. Olomouc 29 10 11 8 44:36 41 7. Liberec 29 10 8 11 38:40 38 8. Hr. Králové 29 11 4 14 33:39 37 9. Ml. Boleslav 29 9 9 11 38:41 36 10. Jablonec 29 9 8 12 45:53 35 11. Ostrava 29 8 8 13 39:41 32 12. Č. Budějovice 29 9 5 15 32:53 32 13. Brno 29 8 7 14 40:55 31 14. Teplice 29 8 7 14 37:62 31 15. Pardubice 29 8 4 17 28:55 28 16. Zlín 29 5 10 14 36:54 25