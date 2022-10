‚Řekl jsem mu, že znehodnotil zápas.‘ Trenéři Bohemians i Slavie po utkání spílali videorozhodčímu

Fotbalisté Slavie v lize ovládli další derby, po porážce Sparty vyhráli nad Bohemians. Utkání ale doprovázelo několik sporných situací, po kterých hra dlouho stála. Nejvíce oba trenéři mluvili o momentu z 25. minuty.

„Obecně mi vadí způsob, jakým to tady probíhá. V zahraničí se volá jen na zjevné pochybení, na jasné situace. Tady je skvěle rozehraný zápas a pokaždé se pět minut nehraje a to po situacích, které za mě prostě nejsou zjevné,“ mluvil na Radiožurnálu trenér Slavie Jindřich Trpišovský o momentech, kdy rozhodčí zápasu Tomáš Klíma několikrát dlouze hovořil se svým kolegou u videa Ondřejem Berkou.

Podobně to vnímal i trenér Bohemians Jaroslav Veselý: „Myslím, že do toho necitlivě vstoupil VAR. Celkově metodice VAR nerozumím, určitě mi to zase na komisi všichni vysvětlí. Šestadvacet minut mělo to utkání skvělé tempo nahoru, dolů a pak se tady pět nebo šest minut dohaduje a ve finále stojíme jen čtyři minuty.“

Sporné situace

Oba trenéři naráželi zejména na situaci, kdy se za stavu 1:1 ve 25. minutě ve vápně Slavie skácel na zem domácí Erik Prekop.

Rozhodčí Klíma faul neodpískal, pak ale dvě minuty řešil s kolegou u videa, jestli šlo o penaltu, nebo ne. Nakonec i po shlédnutí videa zůstal u svého rozhodnutí.

O minutu později už pískal pokutový kop na druhé straně, když Antonín Křapka fauloval hostujícího Václava Jurečku. Slavia se z nařízené penalty dostala do vedení 2:1. I tuto situaci ale Klíma konzultoval dlouho - přes dvě minuty.

To nedalo trenérovi Veselému, který si po konci prvního poločasu došel za rozhodčím Klímou.

„Neřekl jsem mu jediné sprosté slovo, řekl jsem mu, že znehodnotil zápas a že protahováním VAR utkání ztratilo tempo a že do toho úplně zbytečně vstupoval. Kdyby to nechal být, bylo to 1:1, bylo to otevřené a mohlo se rozhodnout na hřišti. Slavia by nás porazila stejně,“ popsal trenér Bohemians.

I druhý poločas nabídl několik situací, které tentokrát už video zdlouhavě nezkoumalo. Slavia si poločasové vedení 2:1 pohlídala, přidala další dvě branky a výhrou 4:1 se přiblížila vedoucí Plzni na čtyři body.

To Bohemians po prohře nadále drží smolnou domácí sérii. Na svém stadionu zatím v letošní ligové sezoně ještě nevyhráli.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 31. 10. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 13 11 2 0 29:8 35 2. Slavia 14 10 1 3 44:13 31 3. Sparta 13 6 5 2 24:15 23 4. Hr. Králové 14 7 2 5 18:15 23 5. Brno 13 6 2 5 23:24 20 6. Bohemians 1905 14 5 4 5 23:23 19 7. Olomouc 14 5 3 6 19:16 18 8. Liberec 14 5 3 6 18:19 18 9. Ostrava 14 4 5 5 21:20 17 10. Jablonec 14 4 4 6 21:22 16 11. Ml. Boleslav 14 4 4 6 21:23 16 12. Slovácko 13 4 4 5 17:22 16 13. Teplice 14 4 4 6 21:31 16 14. Č. Budějovice 14 4 3 7 14:27 15 15. Zlín 14 2 6 6 13:23 12 16. Pardubice 14 3 0 11 12:37 9