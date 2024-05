Finále skupiny o evropské poháry si zahrají Teplice s Hradcem Králové, Bohemians odvrátili hrozbu baráže

Fotbalisté Pardubic ve 2. kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu porazili doma 3:2 České Budějovice a výrazně se přiblížili udržení v soutěži. Po druhém vítězství za sebou mají na 13. místě tři kola před koncem sedmibodový náskok na první barážovou příčku svého soupeře. Praha 17:40 12. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté Teplic slaví gól | Foto: Radek Petrášek | Zdroj: Profimedia

Souboj týmu s dosud nejhorší domácí bilancí proti nejhoršímu celku na venkovních hřištích začal oboustranně útočnou desetiminutovkou. Už ve čtvrté minutě se Kryštof Daněk dostal s míčem až k malému vápnu, střela mu ale vůbec nesedla. O chvíli později dopadl podobně i na druhé straně Samuel Šigut.

Postupně tempo opadlo, přesto se do konce poločasu změnilo hned dvakrát skóre. Aktivní Šigut se na pravé straně prohnal kolem domácího kapitána Kamila Vacka a jeho střílený centr na zadní tyči usměrnil do sítě Musa Alli. Třiadvacetiletý Nigerijec se prosadil po deseti ligových zápasech, do nichž nastoupil, a připsal si čtvrtou trefu v sezoně nejvyšší soutěže.

Šigut obešel Vacka a předložil Musa Allimu, ten doklepl, 0:1.

Všechny momenty z utkání zde https://t.co/j5skbSkeIO pic.twitter.com/1hWbIYsvro — Deník Sport (@DenikSport) May 12, 2024

Vzápětí mohl napravit své zaváhání před inkasovaným gólem Vacek, technickou střelou z hranice pokutového území ale těsně minul. Uspěl až v nastavení Michal Hlavatý, jenž si narazil s Vojtěchem Patrákem a střelou na přední tyč zaznamenal třetí branku v ligovém ročníku. Jihočeši, kteří měli před tímto kolem společně se Zlínem s 63 inkasovanými góly nejhorší defenzivu soutěže, neudrželi čisté konto ve dvanáctém kole po sobě.

Hráči Dynama nakonec sami pomohli soupeři do vedení. V 69. minutě nejprve Šípoš skvěle vykopl křižnou střelu Hlavatého a byl včas na nohou, aby sebral i padající míč. Při výskoku do něj ale nepochopitelně naběhl spoluhráč Florent Poulolo, který srazil balon do vlastní sítě.

Kuriózní situace hosty nezlomila. O čtyři minuty později si Marcel Čermák zpracoval při závaru ve vápně míč a následně ho poslal přesně k tyči. Závěr zápasu byl hodně nervózní, přesto přinesl ještě jednu branku. V 85. minutě Solil z pravé strany přihrál pod sebe do pokutového území, kde Hlavatý z plného běhu křižnou střelou rozhodl. Zároveň poprvé v ligové kariéře vstřelil v jednom duelu dva góly.

Pardubice - Budějovice 3:2.

Hlavatý a bizarní vlastenec zajistili náskok.

Všechny momenty z utkání zde https://t.co/j5skbSkeIO pic.twitter.com/rclyAUQNCC — Deník Sport (@DenikSport) May 12, 2024

Východočeši porazili Dynamo na svém hřišti v nejvyšší soutěži na pátý pokus poprvé a v ligové sezoně s ním ani potřetí neprohráli.

Teplice tři kroky od Evropy

Liberečtí se podle očekávání snažili od úvodu smazat dvougólové manko, ale dobře pracující teplická obrana je k vyloženým šancím nepouštěla. Střelu Lubomíra Tupty z poloviny úvodního dějství zkrotil brankář Richard Ludha. Největší šanci první půle měl ve 30. minutě Denis Višinský, jehož hlavička po centru z levé strany dopadla na horní část břevna. Stejný hráč pak zamířil mimo a Ludha si poté nadvakrát poradil s pokusem Mariose Purzitidise.

Tepličtí za celé úvodní dějství nevystřelili, ale v 49. minutě hned z prvního pokusu mezi tyče otevřeli skóre. Po rohovém kopu se protlačil k míči Daniel Trubač a povedenou ranou trefil přesně horní roh. Připsal si čtvrtý gól v ligové sezoně a vyrovnal svoje maximum v jednom ročníku nejvyšší soutěže.

Teplice jedou do vedení, po rohu se krásně trefil Trubač, 0:1! Všechny momenty utkání zde https://t.co/iHKXFDJzd2 pic.twitter.com/XqnVJ1nCce — Deník Sport (@DenikSport) May 12, 2024

Trenér Luboš Kozel provedl hned trojité střídání, ale jeho svěřencům už to ke zdramatizování duelu nepomohlo. Naopak v 58. minutě po velké skrumáži protlačil zblízka míč do sítě Nemanja Mićević a zvýšil. Srbský stoper skóroval v české lize poprvé.

O osudu semifinále bylo definitivně rozhodnuto, domácím se pak povedlo aspoň snížit. Po sérii odrazů v 81. minutě doklepl míč do odkryté branky řecký stoper Purzitidis a připsal si třetí gól v české lize. Liberečtí v závěru z několika závarů už srovnat nedokázali a doma v lize prohráli po devíti zápasech.

ℹ️ Je to tam, zahrajeme si finále skupiny o Evropu! Takže už v neděli v 15:00 na Stínadlech, u toho nesmíte chybět! Vstupenky už nyní v prodeji ➡️ https://t.co/3sI0zSK2go

#️⃣ #fortunaliga #fkteplice #LIBTEP pic.twitter.com/ZQO9Zgkf8b — FK Teplice (@FK_Teplice) May 12, 2024