Teplický trenér Jarošík vyhlíží jarní část ligy i obměnu kádru. Fortelný chce těžit z nedávných výher

Fotbalistům Teplic stále vážně hrozí přímý sestup do druhé ligy. V posledním podzimním kole nejvyšší soutěže si totiž nepomohli. Mladé Boleslavi podlehli 0:1, nenavázali tak na předchozí dvě výhry a na poslední Karvinou mají stále šestibodový náskok. Teplice 21:48 19. 12. 2021

Tepličtí se mohli jednak vzdálit Karviné a za druhé se přitáhnout na pouhé tři body na nebarážovou třináctou příčku, kterou drží Pardubice.

„Samozřejmě nás to teď mrzí a bude nás to mrzet i přes Vánoce. Nedá se nic dělat, musíme bojovat a pracovat dál. Uvidíme, jaké to bude na jaře,“ řekl trenér teplických fotbalistů Jiří Jarošík.

Proti Mladé Boleslavi si mohl jeho tým svou pozici v boji o záchranu vylepšit, Fortelný ale za stavu 0:1 nedal penaltu. „Stoprocentně jsme měli uhrát bod, což si hodně kladu za vinu. Přes svátky si musíme vyčistit hlavy a v přípravě jet na krev. Protože víme, že ta práce a dřina za to stojí, když si tady pak budeme zase moct zařvat jako se Zlínem nebo s Jabloncem,“ prohlásil Fortelný.

Nedávné výhry nad Zlínem a Jabloncem v závěru podzimní části byly pro teplické mužstvo povzbuzením.

„Jednoznačně, dokázali jsme si, že góly dávat můžeme, nemusíme dostat gól, zápas můžeme otočit, ale i vstřelit gól jako první, vést a náskok udržet. Teď to chce navazovat na tato vítězství, na zápasy, které se nám podařily. Jak výkonnostně, tak odhodláním,“ řekl Fortelný.

Tepličtí na podzim získali pod koučem Radimem Kučerou v devíti zápasech pět bodů a pod jeho nástupcem Jiřím Jarošíkem šest bodů z deseti utkání. „Přinesl určitou týmovost, apeluje hodně na to, abychom makali jeden za druhého. Tréninky jsou náročné, ale pak se to vyplácí na hřišti. Hodně nám klade na srdce, abychom tu dřinu uplatnili hlavně na hřišti,“ řekl Jan Fortelný na adresu Jiřího Jarošíka.

Trenér si přeje svůj tým pro jarní ligovou část posílit. „Určitě dojde k nějaké obměně kádru. Samozřejmě bych si přál i někoho přivést, dal jsem na vedení nějaké požadavky. Tak uvidíme, v jakém počtu a s jakými hráči se tady 4. ledna potkám. Moc času není, tak doufám, že ti hráči, které bychom chtěli, tady budou hned od začátku,“ řekl Jarošík.