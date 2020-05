Trávník je v super stavu, ujišťují Teplice před dohrávkou dvakrát odloženého utkání s Libercem

V Teplicích se v sobotu po více než dvou měsíční přestávce zaviněné pandemií koronaviru začne dohrávat aktuální ročník první fotbalové ligy. Zápas Teplice - Liberec se uskuteční v nestandardním režimu. Díky výjimce Ministerstva zdravotnictví se ho zúčastní 150 lidí. Teplice 19:02 22. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Teplický záložník Daniel Trubač během přípravného utkání. | Zdroj: ČTK

„Naštěstí to není ta stovka, při které se ligový zápas skoro nedá zorganizovat,“ oddechl si po navýšení počtu teplický mluvčí Martin Kovařík. Stadion bude rozdělený na dvě zóny.

„Do zóny 1 můžou pouze ti, kteří mají negativní test na nemoc covid-19. Šatny se pro sobotní utkání používat mohou, nicméně je tam několik upozornění. Podobné podmínky mají i sprchy,“ prozradil Kovařík.

Teplický klub plánuje rozšířit počet pořadatelů v ochozech stadionu pro více než 18 tisíc diváků.

„V základním manuálu se počítá s tím, že budou na tribunách čtyři pořadatelé, takže když nám na tak rozlehlém stadionu, jako je náš, zaletí pár balonů, tak se čtyřmi pořadateli nebudeme mít po dvaceti minutách s čím hrát. V tomhle okleštěném režimu má být k zápasu připraveno dvacet balonů, normálně deset,“ vysvětlil Kovařík.

Míče bude muset podávat Marek Mařík. Předseda teplického fanklubu by se totiž jinak na zápas nedostal. Diváci mají vstup zakázaný.

„Dostali jsme od klubu možnost jako tři nejvěrnější fanoušci, kteří jezdíme i ven, podávat balony na tribunách. Jestli bude možnost a kluci nebudou kopat míče na tribuny moc často, tak bychom si mohli vzít i buben,“ řekl Mařík.

„V původním plánu, když utkání s Libercem odložilo ještě na začátku té situace, byla plošina, kterou bychom dali za severní tribunu, ale vyšlo by to strašně draho, takže to nakonec padlo. Poslední domácí zápas jsem vynechal asi před dvaceti lety,“ dodal Mařík.

Utkání Teplice - Liberec rozhodčí už dvakrát odložili kvůli nezpůsobilému terénu. Potřetí už to podle Kovaříka nehrozí.

„Došlo k hloubkovému propíchání trávníku. Tím pádem se povedlo, že voda mohla z trávníku odtékat. I díky nějakému vegetačnímu období je teď trávník v super stavu, a pokud nebudou padat kýble vody, tak by neměl být žádný problém,“ ujistil Martin Kovařík, že počasí nezabrání tomu, aby se soubojem mezi Teplicemi a Libercem spustilo dohrání letošní sezony Fortuna ligy.