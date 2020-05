Roušky nebo hluk fanoušků z reproduktorů. Teplice zvládly první zápas s novými opatřeními

Po dvou a půl měsíční pauze způsobené koronavirem se rozběhla první fotbalová liga. Dohrávaný zápas, ve kterém Teplice porazily Liberec 2:0, provázela mimořádná hygienická opatření. Navíc se hrálo bez diváků, a tak na stadion smělo pouze 150 lidí včetně hráčů a členů realizačních týmů. Teplice 9:18 24. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Teplický trenér Stanislav Hejkal. | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Teplický fotbalista Tomáš Kučera se v lize trefil po více než dvou letech. Při oslavě gólu se ale rychle snažil vymanit z klubka radujících se spoluhráčů.

„Uvědomil jsem si, jaké byly instrukce před zápasem, takže jsem se nechtěl nechat zavalit spoluhráči. Spíš jsem prožíval takový pocit vnitřního štěstí,“ řekl Kučera.

Přestože fotbalisté obou klubů měli dvoje negativní testy na koronavirus, roušky v šatně odložit nesměli.

„Akorát je podle mě zbytečné chodit na hřiště s rouškou. To je takové opatření, které je myslím navíc,“ myslí si Kučera. A ústenka vadila také libereckému trenérovi Pavlu Hoftychovi.

„S rouškou se mi koučovalo špatně. Kolem mě nebyl asi deset metrů nikdo a já tam musel stát s rouškou. Naštěstí jsme to vymysleli tak, že mám takový speciální šál, který mi občas spadne,“ pochlubil se vychytávkou Hoftych, kterému šál padal dost často.

Jiné neobvyklé nařízení pro změnu nechápal teplický kouč Stanislav Hejkal.

„Přišel nějaký manuál, že trenér nesmí před zápasem ani o přestávce do kabiny, čemuž vůbec nerozumím, aby ligový trenér při zápase nemohl do kabiny. Chápu, že to ministerstvo myslí dobře, ale někdo to musí korigovat. Tohle myslím nejde,“ zlobil se Hejkal.

Diváci na zápas nesměli. A tak Tepličtí pouštěli na stadionu celý zápas nahrávku svých fanoušků z reproduktorů.

„Musím říct, že mě to na začátku úplně vyděsilo, prvních pět deset minut mi to přišlo šílené. Ale co jsem se bavil s kluky, tak si na to všichni za pár minut víceméně zvykli a pak už to nevnímali. Byl to nejdřív šok, ale asi je to dobře,“ nakonec uvítal neobvyklou zvukovou kulisu teplický Tomáš Kučera.