Fotbalisté Teplic dostanou nový pažit, rekonstrukci trávníku může ještě posunout pozdní dohrání ligy

Osmdesát tisíc korun musel teplický fotbalový klub zaplatit na jaře za to, že nedokázal připravit hřiště pro ligový zápas s Libercem. V nové sezoně už by podobný postih Severočechům hrozit neměl. Na stadionu totiž proběhne rekonstrukce trávníku. Tu Tepličtí stihnou, i když se nejvyšší soutěž z důvodu koronavirové přestávky dohraje až mnohem později, než bylo v původním rozpisu. Teplice 11:04 4. července 2020

„Naštěstí nás to neovlivní, protože pokud se opravdu dohraje liga 12. července, tak bychom měli vše bez problémů stíhat do startu nového ročníku Fortuna ligy,“ řekl pro Radiožurnál teplický mluvčí Martin Kovařík.

Je tam ale slovíčko „pokud“. Kvůli koronaviru v týmu Karviné totiž hrozí, že se liga dohraje ještě později než 12. července. To by byla pro severočeský klub komplikace, protože už má dohodnutý termín rekonstrukce.

„Měla by začít hned den po konci ligy a hotová by měla být 8. srpna, co se týče hrací plochy,“ přiblížil Kovařík, kdy bude rekonstrukce stadionu Na Stínadlech probíhat.

„Pak potřebujeme nějaké dva týdny na to, aby si travní koberce sedly, a aby se na tom mohly hrát zápasy. Navíc se ještě bude po 8. srpnu dodělávat umělá tráva kolem hřiště, protože počítáme s tím, že ty velké výběhové zóny, co tu máme, již nebudou z přírodní trávy. Ty by měly být hotové 15. srpna,“ prozradil mluvčí FK Teplice.

Inspirace v Premier League

Tepličtí hledali inspiraci v klubu anglické nejvyšší soutěže, nakonec se ale nepouštěli do větších akcí.

„Leicester má všude kolem hřiště modrou umělou trávu, vypadá to suprově a myslím, že by to i opticky zmenšilo hřiště. V Čechách by to zřejmě někdo uměl vyrobit, ale cena by pak byla diametrálně odlišná. To jsme samozřejmě nechtěli,“ popsal Kovařík.

„Nabízeli nám, že by se položila klasická, písková umělá tráva, ale by byla zaprvé příliš světlá, pokud by byla modrá, a zadruhé by nebyla úplně ideální pro rozcvičování a další úkony za lajnou,“ vysvětlil, proč bude zelený nejen přírodní, ale i umělý trávník mimo hřiště.

Rekonstrukce kapacitou třetího největšího stadionu v Česku, na kterém hrává i domácí reprezentace, totiž vyjde klub na podobné peníze jako přestup solidního ligového fotbalisty. „Rozpočet celé výměny je někde kolem šesti a sedmi milionů korun,“ uvedl mluvčí teplických fotbalistů Martin Kovařík.