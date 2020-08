Fotbalisty čeká před každým ligovým zápasem test na koronavirus. Malé kluby se bojí o peníze

Nová sezóna fotbalové ligy by měla začít v pátek 21. srpna utkáním Plzně s Opavou. Prvoligové kluby čeká několik novinek kvůli situaci spojené s opatřením proti koronaviru a také jedna hodně nepříjemná finanční zátěž. Před každým kolem budou muset být všichni, kdo budou uvedeni v zápise o utkání, testovaní na koronavirus. Praha 18:34 16. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odběr vzorků během plošného testování české populace na promoření koronavirem | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Předseda Ligové fotbalové asociace (LFA) Dušan Svoboda počítá s tím, že kluby si testy budou platit samy, případně jim LFA o tuto částku pokrátí příjem z prodeje televizních práv. Zvláště pro ty chudší ale bude testování poměrně velký výdaj.

„Počítáme s tím, že to stojí 1 700 korun a při rychlém spočítání to vyšlo na 2 miliony za sezonu. Zaznělo to i na ligovém grémiu. My to respektujeme, moc toho s tím asi neuděláme,“ přiznává Aleš Strouha jako mluvčí Českých Budějovic, které mají rozpočet přibližně 40 milionů korun na sezónu a teď musí dva miliony dát na testování.

„Klubů, které mají nižší rozpočet, se to dotkne daleko víc, než těch s vysokým, tak to je,“ potvrzuje Strouha.

LFA vyjednala testování s jednou klinikou v Čechách a s jednou na Moravě. Některé kluby se poptaly ve svém okolí, jestli by to někdo nedokázal levněji.

Například Pardubice jsou v kontaktu se soukromou společností, se kterou se snaží dohodnout na jakési množstevní slevě, protože jde o více než 1000 testů, které budou za sezónu potřebovat.

Ale kvůli probíhajícím jednáním zatím nejde říct, o kolik to můžou mít levnější. „Dalo by se i pochlubit, kolik ušetříme, ale neumím to v tuto chvíli říct,“ říká mluvčí Pardubic Radek Klier.

Pravidelné testy? ‚Nesmysl‘

Úspora ale nebude nijak závratná, a tak se méně movité kluby stále ptají, jestli je tohle opravdu nutné.

„Z mého pohledu je to rozhodně nesmysl a vyhozené peníze, testovat se před každým utkání. Ještě ve chvíli, když to má být ne dřív než tři dny předem,“ vysvětluje šéf Bohemians Praha Darek Jakubowicz.

„Já hráče otestuji v pátek a nikde není dáno, že se hodinu poté někde nepotkají s nakaženým a nepůjde tak nakažený do zápasu. Vůbec ničemu to nepomáhá,“ pokračuje Jakubowicz, který, jeho slovy, obrací v klubu každou korunu.

A věří, že tohle všechno ty menší celky platí proto, aby Slavia a spol. mohly v klidu hrát evropské soutěže.

„Mělo by to být zodpovědností každého klubu, ať si každý zváží, kdy hráče otestuje a kdy ne. Myslím, že dávat to za povinnost před každým zápasem je nesmysl,“ říká Jakubowicz, který nechá hráče testovat tam, kde to LFA vyjednala.