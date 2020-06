Blíží se ligové finále, shodují se fotbalisté Slavie a Plzně. Viktoriáni ale musí stáhnout náskok Pražanů

V dosavadním průběhu jarní části ligy přišli fotbalisté Slavie ze svého luxusního náskoku po podzimu o deset bodů. V sobotu startuje nadstavba a před posledními pěti zápasy skupiny o titul mají obhájci v tabulce už jen šest bodů k dobru před druhou Plzní. Praha/Plzeň 10:46 20. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Souboj útočníka Slavie Stanislava Tecla (vpravo) a obránce plzeňských Lukáše Hejdy v zatím posledním střetnutí obou celků | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„V posledních pěti zápasech se rozhodne o celé práci klubu, takže se dá říct, že tu máme finále. Věřím, že jsme na něj připravení,“ říká pro Radiožurnál Marek Bakoš, asistent trenéra plzeňské Viktorie.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ve Fortuna lize se schyluje k závěrečným bojům o titul. Více v příspěvku Jakuba Kanty

Vzájemné utkání adeptů na titul je na programu ve druhém kole na stadionu vedoucí Slavie. Obhájci z Edenu teď mají v tabulce o šest bodů víc než Západočeši, což je o dva víc než loni před startem premiérové nadstavby.

„Máme s tím zkušenost z loňska, kdy jsme byli v podobné situaci. Těšíme se hodně, jelikož se blíží finále ligy a stoupá šance, že začnou přibývat lidé na tribunách. Jsme pět kol před koncem cíle, který naháníme celou sezonu,“ líčí trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

„Je to to, na co jsme všichni ta poslední kola čekali. Některé výsledky jsme si nechali zbytečně utéct, ale šest bodů je nakonec do té nadstavby dobrých a musíme to zvládnout,“ burcuje útočník Stanislav Tecl, který by se měl v sobotním utkání na hřišti Ostravy vrátit do základní sestavy.

To Plzeň přivítá v neděli v rámci skupiny o titul Jablonec. Viktoriáni mluví od zimní přestávky pořád stejně a to už 16 bodovou ztrátu na Slavii zredukovali.

Slavia titul obhájí, snad ji ale Plzeň potrápí, shodují se před nadstavbou bývalí reprezentanti Číst článek

„Cílem je vyhrát všech pět zápasů, pak uvidíme, na co to bude stačit,“ přiznává plzeňský křídelník Jan Kovařík. „Klasika, půjdeme zápas od zápasu porvat se ještě o první místo,“ přitakává jeho spoluhráč Tomáš Hořava.

Nadstavba skupiny o titul v nejvyšší české fotbalové soutěži startuje sobotním duelem Sparty a Liberce. Kdo trofej získá, o tom bude nejpozději jasno 8. července. Pokud by však na konci nadstavby měly oba týmy stejný počet bodů, rozhodovalo by pořadí po základní části, kterou vyhrála Slavia.