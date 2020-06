‚Fotbal mám rád, chtěl bych u něj zůstat.' Obránce Sivok ukončil profesionální kariéru

„Už nic neměním, říkal jsem to už v zimě. Byl to můj poslední zápas. Trošku mě to mrzí, že jsme to nezvládli a nepostoupili do finále o Evropu, ale bohužel po koronavirové přestávce už nebyly naše výkony takové, jako byly předtím,“ řekl pro Českou televizi Sivok.

Do Českých Budějovic, kde začínal s kariérou, se vrátil na začátku loňského září. Jihočeskému nováčkovi vstup do podzimní části nejvyšší soutěže nevyšel, ale po příchodu Sivoka a dalšího veterána brankáře Jaroslava Drobného se zvedl. Dynamo do poslední chvíle nečekaně bojovalo o první šestku, která hraje nadstavbovou skupinu o titul. Nakonec šlo ze sedmého místa do skupiny o Evropu a po dvou semifinálových porážkách s Mladou Boleslaví skončí deváté.

„Přál jsem si končit kariéru v Dynamu. Vždy to bývá tak, že v klubu, který vás vychová, byste rád zakončil kariéru. Mně se to podařilo a ještě úspěšně. Udělali jsme tady kus práce, je to skvělé. Jsem rád, že jsem mohl nějakým dílem ještě přispět,“ uvedl Sivok.

„Sezona byla skvělá, měli jsme skvělou atmosféru a jsme hrozně rád, že jsem toho mohl být součástí. Někdo končí neslavně, já můžu říct, že to pro nás byl úspěch, pro mě samozřejmě taky. Mohlo to být horší, ale taky lepší,“ konstatoval bývalý kapitán reprezentace.

Bouřlivý aplaus

Když v sobotu v 86. minutě střídal, fanoušci, kterých na zápas při koronavirovém omezení dorazilo 1 630, bouřlivě aplaudovali. „Když jsem střídal, měl jsem trochu slzy v očích. A to si myslím, že nejsem nějaký moc velký cíťa. Moc jsem si neuvědomoval, že je to poslední zápas, protože jsem věřil, že to zvládneme a postoupíme,“ řekl Sivok.

U fotbalu by rád zůstal. „Ale musí to dávat smysl. Něco takového, aby mě to bavilo, abych měl nějakou zodpovědnost. Fotbal mám rád, chtěl bych u něj zůstat, ale zase ne za každou cenu,“ uvedl Sivok. V zimě a na začátku jara se pokoušel jihočeský klub odkoupit, nakonec však z toho sešlo.

V české lize odehrál v dresu Českých Budějovic a Sparty Praha 134 utkání a dal v nich devět branek. S Letenskými získal tři tituly. V zahraničí oblékal dres Udine, Besiktase Istanbul, Bursasporu a Maccabi Petah Tikva. Za reprezentaci odehrál 64 utkání a pětkrát skóroval.