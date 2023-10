Byl to den otevřených dveří obran, říká po rekordním gólovém zápase mladoboleslavský Mareček

Zlín - Mladá Boleslav 5:9, to je konečný výsledek zápasu 12. kola fotbalové ligy, ve kterém byl 14 góly překonán rekord v počtu vstřelených branek v samostatné české nejvyšší soutěži. Předchozím maximem bylo 10 gólů, které padly v sezoně 1995/96 při střetnutí Slavie s Uherským Hradištěm (9:1) a naposledy v ročníku 2013/14 při remíze Jablonce a Znojma 5:5. Sobotní duel ve Zlíně hodnotil pro Radiožurnál Sport mladoboleslavský Daniel Mareček. Zlín 9:18 22. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mladoboleslavský Daniel Mareček v souboji o míč se zlínským Vukadinem Vukadinovićem | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: ČTK

Danieli, co říkáte na to, že jste byl účastníkem rekordního gólového utkání samostatné české nejvyšší soutěže?

Neskutečné. Naštěstí máme tři body a podle mě to byl úžasný zážitek pro diváky.

Poslechněte si fotbalistu Mladé Boleslavi Daniela Marečka po gólově nejbohatším zápase české ligy

Jak si vysvětlujete, že v zápase padlo tolik gólů?

Byl to asi den otevřených dveří obran. V zápase bylo hodně stoprocentních gólových příležitostí a v druhém poločase jsme od šedesáté minuty chodili skoro sami na brankáře nebo do velkých přečíslení. Naštěstí jsme to využili a vyhráli jsme.

Zlín v zápase vedl, ale vám se povedlo skóre otočit. Vnímáte to tak, že to domácí v závěru už zabalili?

Za stavu 3:1 pro ně určitě cítili, že to mají udržet. V tu chvíli se paradoxně zápas zlomil, protože po inkasovaném třetím gólu jsme se na sebe všichni podívali a řekli si, že ten zápas tady nemůžeme prohrát. Byl to gól, který jsme dostali ve 46. minutě, takže šlo o takovou facku do druhého poločasu. Vzchopili jsme se a nakoplo nás to.

Co se ve vaší hře změnilo po poločasové přestávce?

V kabině byla bouřka. Do zápasu jsme chtěli vstoupit aktivně, což se nám podařilo i díky rychlému gólu. Chtěli jsme hru kontrolovat a případně přidat další gól, ale během dvou minut se zápas otočil a koukali jsme na sebe jak zjara. Ke konci poločasové přestávky už tam padaly i pozitivní věci, protože jsme si řekli, že máme celý poločas na obrat a velkou sílu v ofenzivní části. To jsme pak potvrdili.

Bylo důležitým faktorem, že do druhého poločasu nastoupil i Marek Matějovský?

Hru zklidnil a věděli jsme, že budeme kontrolovat míč a Zlín se bude soustředit víc na defenzivu. Marek do toho dal přesnost v přihrávkách, která nám v prvním poločase chyběla. My v pozicích útočících hráčů jsme to proměnili a rozhodlo to zápas.

Pomohl vám i špatný výkon domácího brankáře, který v zápase udělal hodně chyb?

Rozhodně to nebyl jeho zápas, ale spíš bych vyzdvihl naše akce, protože jsme vstřelili hezké góly a mohli klidně ještě nějaké přidat.

Zažil jste během kariéry někdy podobně gólový zápas?

Nevzpomenu si. Tohle bylo unikátní.