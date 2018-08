Na hřišti vedle některých svých spoluhráčů vypadají jako jejich otcové. Přesto by vám většina trenérů řekla, že právě takové hráče v týmu potřebujete. Fotbalových matadorů, kteří atakují čtyřicítku nebo ji už dokonce dovršili, v české lize najdete hned několik. Po univerzálním návodu na jejich sportovní dlouhověkost už ale zřejmě budete pátrat marně. Praha 16:25 19. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Milan Baroš slaví gól proti Příbrami. | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Obecně na to asi recept neexistuje, ale nejdůležitější je mít štěstí a být zdravý. To je první předpoklad, protože pokud se člověk po třicítce zraní, tak už je velký problém se do toho dostávat. Ani ne tak po fyzické stránce, jaké spíš po té psychické,“ říká bývalý obránce Liberce Tomáš Janů, který s prvoligovým fotbalem končil pod Ještědem v devětatřiceti letech.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 ‚Nejdůležitější je mít štěstí a být zdravý.‘ V lize hraje několik veteránů, recept na dlouhověkost ale nemají

O tom, jak důležité je zůstat zdravý, by mohl vyprávět Pavel Zavadil, který má za sebou těžké zranění kolena. Současný špílmachr Opavy se ale po několikaměsíční pauze dokázal dát dohromady a fanoušky tak na trávníku baví i po čtyřicítce.

„Stárnu, ale pomaleji, protože jsem pořád mezi mladými a v dobrém mladém kolektivu. To mě nabíjí nejvíc,“ prozrazuje veterán Zavadil, co mimo jiné prodlužuje kariéru jemu.

Jeden by možná řekl, že proto, aby se fotbalista udržel na té nejvyšší úrovni i v pokročilém věku, musí hodně obětovat i v běžném životě mimo tréninkový areál. Jinými slovy - vyvážená strava, dostatek spánku a pivo tak maximálně jedno po zápase. Tento mýtus částečně vyvrací trojnásobný ligový mistr Tomáš Janů.

„Životospráva v tom myslím až takovou roli nehraje. Spousta lidí říká, že je klíčová, ale já jsem se na sobě přesvědčil, že to až tak klíčové není,“ říká Janů.

Podle Tomáše Janů to zkušení matadoři mají v nejvyšší soutěži rok od roku těžší. A to především proto, že současný trend velí klubům dávat šanci mladým hráčům, které se týmy následně snaží výhodně zpeněžit. Jen s talenty se ale většího úspěchu dosahuje složitě.

„Většina mužstev takového hráče má a řekl bych, že je skoro podmínka ho mít, protože bez toho lídra se těžko řeší krizové situace, které ti mladší nezažili nebo se na ně teprve připravují,“ myslí si Janů.

Takového lídra má Ostrava v Milanu Barošovi. Sedmatřicetiletý útočník a bývalý reprezentant svými góly nadále Baník táhne. Ale jak sám přiznává, přibývající roky na sobě cítí.

„To tělo samozřejmě cítit jde, ale zatím je to v takových mezích, že se na hřiště nějak dobelhám a nějak to odehraju. Rychlost, která mě zdobila na Euru v Portugalsku, bohužel není, to je logické. Styl hry musím samozřejmě trochu změnit,“ říká Baroš.

Aktuálně nejstarším fotbalistou, který nastoupil do ligového zápasu, je brankář Jaromír Blažek. Tomu bylo v den jeho derniéry v květnu 2015 42 let a 4 měsíce.