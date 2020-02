Novinky ohledně videorozhodčích ve Fortuna lize. Na jaře v pěti zápasech z osmi, od příští sezony na všech

„Od jarní části sezony bude nasazeno video i do pátého zápasu kola, tedy z osmi zápasů kola bude pět pod dohledem videorozhodčího. A navíc, což si myslím, že je důležité, budou pod dohledem VARu probíhat také všechna čtyři barážová utkání,“ přibližuje novinky před pátečním startem jarní části sezony předseda Ligové fotbalové asociace předseda Dušan Svoboda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V jarní části nejvyšší české fotbalové ligy bude videorozhodčí nově na pěti stadionech

Právě přítomnost videorozhodčího jen na vybraných duelech kola byla často kritizována. Stejně jako to, že vůbec nebyl k dispozici pro vypjatá utkání baráže, kde se bojuje o prvoligovou příslušnost.

„Široká fotbalová veřejnost možná očekávala, že po zavedení videa již nebudou ve fotbale žádné sporné situace, že bude vše černobílé, jasné. Ovšem ani se zavedením videa tato očekávání není možné splnit. Vyplývá to ze samotné podstaty fotbalu, kdy hru posuzují rozhodčí,“ uvádí Svoboda, podle kterého by na zavedení systému VAR měla reagovat i pravidlová komise změnou nebo upřesněním některých regulí, aby nebyl možný jejich různý výklad.

„Díky zavedení videa a ofsajdové čáry se dostáváme do situací, kdy se řeší centimetry a v budoucnu se možná budou řešit milimetry. Je otázkou, zda či jakým způsobem na to budou fotbalová pravidla reagovat,“ vysvětluje předseda Ligové fotbalové asociace a přidává konkrétní příklad: „Teoreticky může být zvýhodněn nebo i znevýhodněn hráč, který bude mít vetší velikost kopačky. V tomto případě se dostáváme již do absurdních mezí, které si myslím, že doopravdy nejsou v souladu s pravidlem o ofsajdu. To bylo o tom, že útočící hráč nemá získat neadekvátní výhodu ve srovnáním s bránícím hráčem.“

Od příští sezony nejvyšší domácí fotbalové soutěže by měl být videorozhodčí již na každém utkání. A to i díky předčasnému prodloužení smlouvy s generálním partnerem první ligy, který se na tom má finančně podílet.

„Odhady zpřesňujeme. Jsou to nižší desítky milionů korun,“ odhaduje Dušan Svoboda, kolik by celkem za sezonu měla stát účast videorozhodčího na každém zápase každého prvoligového kola.

FORTUNA:LIGA

@fortunaligacz 🎙 Dušan Svoboda: "Uzavřeli jsme společné memorandum s Fotbalovou asociací, aby bylo od příští sezony video na všech osmi utkáních daného kola. Už teď přidáním VARU do pátého zápasu budeme testovat technické řešení, které bychom pak měli aplikovat dál."