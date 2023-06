Fotbalovou Plzeň kosí v přípravě na ligovou sezonu zranění. Havel je po operaci achilovky

‚Když nemají konkurenci, nikdo je nepřinutí.‘ Trenér jedenadvacítky Suchopárek lituje konce na turnaji

Čeští fotbalisté do 21 let na mistrovství Evropy opět nepostoupili ze skupiny. Tentokrát ale k tomu měli za posledních několik let nejblíže, když jim stačila jen remíza.