Fotbalová Plzeň potvrdila konec Vrby. Úspěšný trenér bude nově trénovat bulharský Ludogorec

U fotbalistů Plzně podle očekávání skončil trenér Pavel Vrba. Viktorii při svém druhém angažmá vedl dva a půl roku. Šestapadesátiletý kouč od ledna převezme bulharského mistra Ludogorec Razgrad. Západočeský klub o tom informoval v tiskové zprávě.

„Rozcházíme se v dobrém, Pavlovi patří obrovská poklona a poděkování za vše, co pro Viktorii udělal. Jeho podíl na úspěších je nezpochybnitelný. Vždy zde bude vítaným a čestným hostem. A samozřejmě mu přejeme jen to nejlepší v jeho novém angažmá,“ uvedl prezident klubu Tomáš Paclík na klubovém webu.

Vrba se po nedělním závěrečném utkání podzimní části sezony s Teplicemi (1:1) domluvil s vedením klubu na předčasném rozvázání smlouvy, která mu končila v létě. Společně s bývalým koučem české reprezentace odejdou z Plzně do Bulharska asistent Zdeněk Bečka a trenér brankářů Martin Ticháček.

„Na tohle období ve Viktorce budu určitě rád vzpomínat. Nyní však cítím, že nastal správný čas na změnu. Viktorce přeju mnoho úspěchů a samozřejmě ji budu i nadále sledovat a držet palce,“ řekl Vrba.

Viktoria po 20 kolech první ligy ztrácí z druhého místa tabulky propastných 16 bodů na vedoucí Slavii. Nového trenéra chce Plzeň představit do konce letošního roku. Vrbovým nástupcem by se měl stát kouč slovenské reprezentace do 21 let Adrián Gula.

Ludogorec čeká na jaře vyřazovací část Evropské ligy

Bulharský Ludogorec vládne domácí soutěži nepřetržitě od sezony 2011/12. Od té doby se dvakrát podíval do základní skupiny Ligy mistrů. Na cestě za druhou účastí v prestižní soutěži v roce 2016 v play-off vyřadil právě Plzeň, tehdy ale na plzeňské střídačce nestál Vrba.

Kromě toho se Ludogorec pětkrát objevil v Evropské lize, kde dokázal dvakrát postoupit do vyřazovací fáze. V sezoně 2013/14 dokonce postoupil až do osmifinále, kde je vyřadila španělská Valencie.

Evropskou ligu hraje Ludogorec i letos a ve skupině s CSKA Moskva, Espanyolem Barcelona a Ferencsvárosem uhrál druhé místo. V pondělí se dozví, s kým se utká v prvním koley vyřazovací fáze.

Pavel Vrba a jeho vzkaz vám – fanouškům.#fcvp pic.twitter.com/153HMAKS3K — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) December 16, 2019