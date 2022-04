Plzeň přivítá ve šlágru kola Slavii. ‚Rozhodující zápas v boji o titul to nebude,‘ říká Horváth

Fotbalisté Plzně přivítají v šlágru víkendu pražskou Slavii, na kterou mají v čele tabulky náskok jediného bodu. Výsledek zápasu může před ligovou nadstavbou zajímavě zamíchat kartami v boji o titul, podle členů trenérského týmu obou celků ale nadcházející vzájemný zápas nebude tím rozhodujícím. Plzeň 10:08 3. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Horváth | Zdroj: Profimedia

Není pochyb o tom, že půjde o vypjaté utkání. Napovědět by mohlo minulé střetnutí Slavie s Plzní, kde padly tři červené karty. Podobně vyhrocený zápas očekává ve Štruncových sadech i asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl.

„Budeme se snažit udržet celý tým na uzdě, v ten moment bude rozhodovat i mentální nastavení, o tom se s kluky hodně bavíme. Vždy je to i o nějakém způsobu vedení zápasu, nemyslím ze strany rozhodčích, ale o jeho průběhu. Je to zápas o první místo, co by mělo být víc emočně nabité než toto utkání? Pokud tam od nás budou ty pozitivní emoce, bude to jen dobře,“ řekl novinářům Köstl.

Vítězství by znamenalo pro oba celky první místo v tabulce, tedy alespoň do dalšího kola. Plzni by stačila k udržení první příčky stačila i remíza. Ve Štruncových sadech ale půjde o víc než o vedení v lize, ale i o lepší výchozí pozici pro závěr sezony. Vítěz základní části totiž v nadstavbě nastoupí proti druhému týmu tabulky doma.

„Je to výhoda, budete hrát s největším konkurentem v domácím prostředí, navíc máte tím pádem i nějaký bodový náskok. Ale kol do konce je ještě fakt spoustu a v nadstavbě navíc mezi sebou hrají ti nejlepší, takže těch nevyzpytatelných výsledků může být víc. Ani před nadstavbou nebude rozhodnuto,“ myslí si Köstl.

Horváth: Půjde o hodně

Dost podobně jako Jaroslav Köstl vnímá utkání jeho protějšek Pavel Horváth. Asistent plzeňského trenéra také úplně nepřikládá nedělnímu zápasu nějakou zvláštní důležitost.

„Bude plný stadion. Nechci říct, že bude vypjatá atmosféra, ale v zápase půjde o hodně. Pokud by se nám podařilo zvítězit, odskočíme Slavii, pokud bychom prohráli, Slavia jde o dva body před nás. Je toho hodně, co se dá získat, a hodně, co se dá ztratit. Nicméně do konce chybí ještě devět kol, úplně rozhodující zápas to patrně nebude, ale může hodně napovědět,“ řekl Horváth.

„Jak říká Honza Koller, bude to vyšperkovaný. Uvidíme, jak to bude vypadat na hřišti, všichni si přejeme, aby byl zápas svátkem pro naše fanoušky.“

Fortuna liga (PLATNÉ K 3. 4. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 26 20 4 2 47:16 64 2. Slavia 26 20 3 3 61:17 63 3. Sparta 27 18 6 3 59:29 60 4. Slovácko 27 16 5 6 44:26 53 5. Ostrava 27 13 8 6 52:37 47 6. Hr. Králové 26 8 10 8 32:37 34 7. Olomouc 27 8 9 10 36:33 33 8. Č. Budějovice 27 8 9 10 37:41 33 9. Liberec 27 9 6 12 27:35 33 10. Ml. Boleslav 26 9 4 13 39:43 31 11. Zlín 27 8 5 14 34:47 29 12. Teplice 27 7 3 17 27:43 24 13. Jablonec 26 4 12 10 19:40 24 14. Bohemians 1905 26 6 5 15 31:52 23 15. Pardubice 26 4 8 14 30:59 20 16. Karviná 26 2 7 17 24:44 13

Plzni se ale proti Slavii v posledních letech nedaří, z osmi duelů uhrála jediný bod za remízu. Ve Štruncových sadech naposledy zvítězila před více než třemi lety 2:0. Pavel Horváth má hru Pražanů důkladně nastudovanou.

„Bude záležet, jakou trenér Trpišovský pošle na trávník základní sestavu, podle toho pak už budeme klukům jenom upřesňovat věci o jednotlivých hráčích,“ říká bývalý záložník Západočechů.

Oba týmy řeší problémy se sestavou, kádr Viktorie je ale užší a trenérům přidělal starosti poslední reprezentační sraz. Z něj se vrátili zranění dva klíčoví hráči, obránce Milan Havel a hlavně gólman Jindřich Staněk. Slavii zase bude chybět Lukáš Masopust, kterého zranění z národního týmu vyřadí ze hry do konce sezony.

Utkání Viktorie Plzeň se Slavií začne v 19.00, přímý přenos nabídne stanice Radiožurnál Sport.