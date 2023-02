Plzeň otočila zápas v Brně a stáhla náskok Slavie, Bohemians znovu vyhráli

Fotbalisté Plzně prohrávali v 18. kole Fortuna ligy na půdě Brna 0:1, po přestávce ale zvládli skóre otočit a poprvé na jaře bodovali. České Budějovice prohrály s Libercem 0:2. Bohemians zvládli u druhý jarní zápas a vezou si z Hradce Králové tři body za výhru 2:0. V neděli je na programu ještě zápas Brno 17:41 5. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Souboj Brna s Plzní. | Zdroj: Profimedia

Plzeňští fotbalisté na úvod jara prohráli doma s Hradcem Králové a ani proti Brnu to s nimi zpočátku nevypadalo dobře. Domácí Zbrojovka byla totiž o něco lepším týmem a také šla brzy do vedení.

V 9. minutě přilétl do plzeňského vápna centr z kopačky Hrabiny a Michal Ševčík ho hlavou uklidil do brány. Jen o čtvrt hodiny později to mohlo být už o dva góly, plzeňský brankář Staněk si ale se Součkovým přímým kopem skvěle poradil. V závěru prvního poločasu už měli šance zase hosté, brněnská obrana ale odolala.

Chvíli po přestávce už se domácí hráči i fanoušci radovali, když se prosadil Jakub Řezníček, jeho gólu ale předcházel ofsajd, na což správně upozornil hlavního rozhodčího kolega u videa.

Odvolaný gól mrzel domácí o to víc, že hned vzápětí udeřilo na druhé straně. Mosquera našel ve vápně Pavla Buchu a ten vyrovnal na 1:1. A o deset minut později už hosté vedli zásluhou Jana Kopice.

Brno si pak ještě zkomplikovalo situaci červenou kartou, kterou vyfasoval Divíšek za faul na Kopice. V oslabení už to měli domácí těžké a naopak v nastavení upravil na konečných 1:3 Adam Vlkanova.

České Budějovice - Liberec 0:2

Rozhodující gól padl v Českých Budějovicích v závěru prvního poločasu, když za vápnem přiklepl Frýdek míč Lukáši Červovi a ten ho technickou střelou poslal krásně k tyči.

Definitivní pojistku přidali hosté v závěru z penalty, kterou proměnil Imad Rondič.

Hradec Králové - Bohemians 0:2

Bohemians zažívají skvělý start jarní části ligy a po úvodním vítězstvím nad Teplicemi porazili i Hradec Králové.

Oba góly dali hosté už během první půle – ten první vstřelil v sedmé minutě Lukáš Hůlka a na 0:2 pak upravil před přestávkou Václav Drchal.

18. kolo první fotbalové ligy:

Zbrojovka Brno - Viktoria Plzeň 1:3 (1:0)

Branky: 9. Ševčík - 59. Bucha, 69. Kopic, 90.+6 Vlkanova. Rozhodčí: Orel - Caletka, Matoušek - Kocourek (video). ŽK: Ševčík, Šural - Hejda, Ndiaye, Květ. ČK: 75. Divíšek (Brno). Diváci: 5018.

FC Hradec Králové - Bohemians Praha 1905 0:2 (0:2)

Branky: 7. Hůlka, 41. Drchal. Rozhodčí: Černý - Volf, Pospíšil - Batík (video). ČK: 49. Köstl. ŽK: Dvořák, Čihák - Jedlička, Jánoš. Diváci: 1039.

Dynamo České Budějovice - Slovan Liberec 0:2 (0:1)

Branky: 41. Červ, 87. Rondič z pen. Rozhodčí: Starý - Kubr, Slavíček - Nehasil (video). ŽK: Čolič, Hora, Penner, Potočný, Adediran, Janáček. ČK: 77. Adediran. Diváci: 1752.