Bohemians vybojovali v poslední vteřině klíčový bod v Jablonci, Teplice míří do baráže

Fotbalisté Teplic budou muset o prvoligovou příslušnost zabojovat v baráži. Odsoudila je k tomu remíza 2:2 v Karviné, kterou v předposledním kole ligové nadstavby zařídil pozdním gólem Petr Buchta. Jistou záchranu nemá stále Jablonec, který přišel o výhru nad Bohemians brankou v poslední vteřině, díky které Pražané stále živí naději na to, že se baráži vyhnou. Jistou záchranu má ze skupiny o udržení po remíze 1:1 s Pardubicemi pouze Zlín. Aktualizujeme Jablonec 21:09 10. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Beran z Bohemians v souboji s Davidem Houskou z Jablonce | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Jablonec měl zápas s Bohemians ideálně rozehraný, když se ve 38. minutě trefil krásnou ranou o břevno Václav Pilař. Hosté se však s barážovým osudem nehodlali snížit a bojovným výkonem soupeře trápili. Severočechy hned několikrát skvěle podržel brankář Jan Hanuš.

Pražský Eden bude příští rok hostit finále Evropské konferenční ligy. ‚Bude to svátek fotbalu,‘ říká Fousek Číst článek

Od jistoty záchrany dělily fotbalisty Jablonce vteřiny, ale v 94. minutě přišla rána. Kvůli dvěma nevyhraným osobním soubojům domácí obrany se dostal do úniku Petr Hronek a vyrovnávacím gólem rozpoutal euforii na lavičce Pražanů.

Bohemians jsou tak živí naději na to, že se vyhnou baráži. V posledním kole musí doma porazit Karvinou a spoléhat na prohru Jablonce či Pardubic.

Teplice míří do baráže

Fotbalisté Teplic v klíčovém utkání v Karviné také přišli o výhru až v posledních minutách a po remíze 2:2 a s jistotou skončí na barážové příčce.

Tepličtí se dostali do vedení v 17. minutě po trefě Aloise Hyčky. Domácí v závěru první půle vyrovnali zásluhou Vlasije Sinjavského, dvacet minut před koncem však „Sklářům“ vrátil náskok David Ledecký. Svěřenci trenéra Jiřího Jarošíka ale ani tentokrát těsný náskok neudrželi a v 90. minutě inkasovali po hlavičce Petra Buchty.

Předposlední Severočeši by se ještě teoreticky mohli baráži vyhnout, pokud by se v sobotním závěrečném kole nadstavby dokázali posunout na 14. místo a současně by sparťanský B-tým ve druhé lize obsadil druhou nebo třetí příčku. V tom případě by do baráže šel pouze předposlední celek nejvyšší soutěže.

4. kolo nadstavby první fotbalové ligy - skupina o záchranu: FK Jablonec - Bohemians Praha 1905 1:1 (1:0)

Branky: 38. Pilař - 90.+4 Hronek. Rozhodčí: Szikszay - Hrabovský, Volf - Franěk (video). ŽK: Ikaunieks, Houska, Pilař - Dostál, Vaníček, Köstl. Diváci: 2578. FK Pardubice - Fastav Zlín 1:1 (1:0)

Branky: 39. Patrák - 75. Simerský. Rozhodčí: Zelinka - Mokrusch, Kotalík - Štěrba (video). ŽK: Hrubý, Cedidla, Jawo, Vukadinovič (všichni Zlín). Diváci: 605. FK Pardubice - Fastav Zlín 1:1 (1:0)

Branky: 39. Patrák - 75. Simerský. Rozhodčí: Zelinka - Mokrusch, Kotalík - Štěrba (video). ŽK: Hrubý, Cedidla, Jawo, Vukadinovič (všichni Zlín). Diváci: 605.

Fortuna liga (PLATNÉ K 10. 5. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 30 23 4 3 71:19 73 2. Plzeň 30 22 6 2 53:19 72 3. Sparta 30 20 6 4 65:32 66 4. Slovácko 30 18 5 7 50:30 59 5. Ostrava 30 14 9 7 54:39 51 6. Hr. Králové 30 9 13 8 38:40 40 7. Ml. Boleslav 30 11 5 14 45:48 38 8. Liberec 30 10 7 13 29:38 37 9. Olomouc 30 9 10 11 39:37 37 10. Č. Budějovice 30 9 9 12 40:46 36 11. Zlín 30 8 6 16 36:53 30 12. Teplice 30 8 3 19 29:49 27 13. Jablonec 30 4 14 12 22:45 26 14. Bohemians 1905 30 6 8 16 34:56 26 15. Pardubice 30 5 9 16 35:67 24 16. Karviná 30 3 8 19 30:52 17