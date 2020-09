Sparta otočila zápas se Zlínem a slaví počtvrté v řadě, Olomouc po deseti letech vyloupila Brno

Sparta se v utkání musela obejít bez záložníka Ladislava Krejčího mladšího a útočníka Libora Kozáka, kteří se nakazili koronavirem a museli do karantény. „Nechceme mlžit, je to po dohodě s hráči. Covid by neměl představovat společenské stigma,“ vysvětlil mluvčí klubu Ondřej Kasík.

Hosté na Letné vedli po brance Youba Dramého, jenže poté přišli o vyloučeného Lamina Jawa a domácí skóre otočili.

O vyrovnání se postaral Adam Hložek a rozhodnutí přinesla penalta v 88. minutě, kterou sice Bořek Dočkal neproměnil, ale po následné akci padl vlastní gól Petra Jiráčka. Třetí gól přidal v nastavení Lukáš Juliš.

Slovan jen remizoval

Liberecké poslal do vedení v 55. minutě Jhon Mosquera, ale na začátku nastavení srovnal Eduardo Santos. Severočeši v nejvyšší soutěži ztratili body po předchozích dvou výhrách a nedokázali se úspěšně naladit na čtvrteční 3. předkolo Evropské ligy na půdě FCSB.

Karviná v pátém ligovém utkání v Liberci uhrála teprve druhou remízu a bodovala ve třech z dosavadních čtyř kol.

Olomouc prolomila prokletí

Fotbalisté Sigmy Olomouc vyhráli v Brně 4:2 a Zbrojovku porazili po na jejím hřišti po deseti letech. Brno v zápase dvakrát vedlo po brankách Jakuba Přichystala a Antonína Růska, vyrovnání zařídili Lukáš Greššák a vlastní gól Jakuba Černína.

Výhru pak Olomouci zařídily branky Šimona Falty a Pavla Zifčáka. Nováček z Brna stále čeká na první ligovou výhru, má jen jeden bod a s 11 inkasovanými brankami má nejhorší defenzívu ligy.

4. kolo první fotbalové ligy:

Sparta Praha - Fastav Zlín 3:1 (0:1)

Slovan Liberec - MFK Karviná 1:1 (0:0)

Zbrojovka Brno - Sigma Olomouc 2:4 (1:1)

FORTUNA:LIGA - Základní část (PLATNÉ K 20. 9. 2020) Tým Z V R P Skóre B 1. Slavia 30 22 6 2 58:10 72 2. Plzeň 30 20 6 4 60:22 66 3. Sparta 30 14 8 8 55:35 50 4. Jablonec 30 14 7 9 46:41 49 5. Liberec 30 14 5 11 50:38 47 6. Ostrava 30 12 9 9 42:34 45 7. Č. Budějovice 30 13 4 13 46:45 43 8. Bohemians 1905 30 12 6 12 38:41 42 9. Slovácko 30 11 9 10 35:35 42 10. Ml. Boleslav 30 11 7 12 48:52 40 11. Olomouc 30 8 12 10 36:37 36 12. Teplice 30 7 10 13 29:49 31 13. Zlín 30 7 6 17 25:47 27 14. Karviná 30 5 11 14 23:39 26 15. Opava 30 5 8 17 16:47 23 16. Příbram 30 5 6 19 19:54 21