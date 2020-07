Skoro po měsíci začnou hrát fotbalisté znovu o záchranu v nejvyšší domácí soutěži. Zápasy v této výkonnostně nejslabší nadstavbové skupině přerušila nákaza několika hráčů karvinského klubu novým typem koronaviru. A tak v době, kdy už je dávno rozhodnuto o mistrovi i pohárových příčkách, zkusí šest nejhorších celků sezony ligu dohrát, aby se určil jediný sestupující tým. Opava 10:50 23. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedním ze tří ohrožených celků je Opava. | Zdroj: Profimedia

Bodově nejhůř jsou na tom týmy Karviné, Opavy a Příbrami, právě mezi nimi se ve zbývajících dvou kolech rozhodne, kdo skončí poslední a sestoupí. Ale takto jednoduché to není, bojů o záchranu se totiž účastní i celky, které už si účast v příštím ligovém ročníku zajistily dřív. A i jejich přístup může závěr ovlivnit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Z dovolené rovnou do bojů o záchranu. ‚Netuším, v jakém budou stavu,‘ říká o soupeřích kouč Opavy

Kluby Olomouce, Teplic a Zlína totiž poslaly své fotbalisty na dovolenou v době, kdy byla skupina o záchranu přerušená, aby pak mohli hráči trénovat mezi sezonami, kdy bude kvůli koronavirovým průtahům jen velmi málo času na přípravu.

„Měli čtrnáct dní dovolenou a teď přijedou. V jakém budou stavu, to netuším. Dívám se na to, co můžu ovlivnit, a to je náš výkon,“ upozorňuje kouč Opavy Radoslav Kováč na to, že by byla chyba kalkulovat, v jakém rozpoložení či sestavě čtvrteční soupeř na zápas dorazí.

A dost podobná slova byste zřejmě slyšeli i ze šaten Příbrami nebo Karviné, kde v minulých dnech bojovali s koronavirovou nákazou.

Fotbalový útočník Kuchta se vrací z Liberce do Slavie. Frýdek po pěti letech opouští Spartu Číst článek

„Všichni ostatní měli možnost trénovat, my jsme byli zavření. V tom je rozdíl. Ale naše úloha je teď mužstvo připravit a ty zápasy zvládnout,“ okomentoval kouč Karviné Juraj Jarábek výjimečný ligový závěr.

Čtvrteční zápasy Příbrami s Teplicemi, Opavy s Olomoucí a Zlína s Karvinou začínají shodně v 18.00. V neděli se pak hrají i duely posledního kola, ve kterém se pak v přímém záchranářském souboji utkají Karviná s Příbramí.

Výsledky – ať už budou jakékoliv – mohou zajímat i fanoušky pražské Dukly. Ta se totiž přidá k už jistým postupujícím z druhé ligy Pardubicím a Brnu, jen když se skupina o záchranu v této zvláštní sezoně dohraje.