Zlín načal sezonu povedeným obratem, Liberec gólem v závěru zdolal Karvinou

Fotbalisté Zlína v úvodním kole nejvyšší fotbalové soutěže prohrávali na domácím hřišti s Mladou Boleslaví 0:2, díky třem gólům ve druhém poločase ale nakonec dokázali skóre otočit a vyhrát 3:2. Příbram se do ligy vrátila domácí remízou s Teplicemi 1:1. Liberec díky gólu v závěru doma porazil Karvinou 1:0. Příbram, Liberec, Zlín 19:02 21. července 2018

FC Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 3:2

Už po sedmi minutách od úvodního hvizdu hosté vedli zásluhou Marka Matějovského, který kousek před vápnem napřáhl ke střele a poslal míč přesně k tyči. Pak měli dvě zajímavé šance i domácí, jenže Jean-David Beauguel ani Lukáš Železník brankáře Kamenára nepřekonali.

Po změně stran mohl vyrovnat zlínský Jiráček, ale jeho dělovka mířila jen do středu brány a Kamenár si s ní poradil. O chvíli později tak opět udeřilo na druhé straně, když se po Hůlkově střele do břevna dostal k míči Nikolaj Komličenko a zvýšil na 2:0.

Druhý inkasovaný gól ale Zlín nepoložil a v 68. minutě bylo srovnáno, když se hlavou trefil Zoran Gajić. Domácí cítili šanci a hnali se za vyrovnáním. Dvě dobré příležitosti měl Beauguel, jenže nejprve střílel vedle a o chvíli později nedotlačil míč do sítě po skrumáži. Když to nešlo Beauguelovi, postaral se o vyrovnávací gól Róbert Matejov, který se přesně trefil z kraje vápna. A v samém závěru dokonal Zlín velký obrat, když k Beauguel pohotově pálil po dlouhém autovém vhazování.

1. FK Příbram - FK Teplice 1:1

Příbram se vrátila do ligy po roční pauze, kdy hrála druhou ligu, a hned po sedmnácti minutách úvodního zápasu ligy šla do vedení. Středočeši dostali výhodu volného přímého kopu, k jehož rozehrávce se postavil Roman Květ a jeho dalekonosnou střelu brankář Diviš dokázal vyrazit jen do horního rohu vlastní brány.

Teplice mohly srovnat o chvíli později, jenže Horovu přízemní střelu po pěkné kombinaci vytěsnil brankář Švenger. Pak se pokusil Švengera technicky obstřelit Kučera, ale ani on si na příbramského gólmana nepřišel. Naopak těsně před přestávkou mohli domácí přidat druhý gól, jenže únik záložníka Matouška nakonec vedl jen k nepříliš nebezpečné střele z úhlu.

Neproměněná šance mohla domácí mrzet hned po přestávce, protože už ve 47. minutě bylo vyrovnáno. Vaněček přiklepl míč Patriku Žitnému a ten sám před brankářem v klidu poslal míč do sítě. Další góly už ale nepadly, a tak se Příbram vrátila do nejvyšší soutěže domácí remízou 1:1 s Teplicemi.

FC Slovan Liberec - MFK Karviná 1:0

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 21. 7. 2018) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 1 1 0 0 3:1 3 2. Zlín 1 1 0 0 3:2 3 3. Liberec 1 1 0 0 1:0 3 4. Příbram 1 0 1 0 1:1 1 5. Teplice 1 0 1 0 1:1 1 6. Slovácko 0 0 0 0 0:0 0 7. Sparta 0 0 0 0 0:0 0 8. Bohemians 1905 0 0 0 0 0:0 0 9. Ostrava 0 0 0 0 0:0 0 10. Jablonec 0 0 0 0 0:0 0 11. Opava 0 0 0 0 0:0 0 12. Olomouc 0 0 0 0 0:0 0 13. Slavia 0 0 0 0 0:0 0 14. Ml. Boleslav 1 0 0 1 2:3 0 15. Karviná 1 0 0 1 0:1 0 16. Dukla Praha 1 0 0 1 1:3 0

Slovan Liberec - MFK Karviná 1:0 (0:0)

Branka: 85. Pázler. Rozhodčí: Julínek - Fišer, Podaný. ŽK: Nešický - Čolič, Panák, Moravec, Wágner, Dreksa, Ramírez. Diváci: 4548.

1. FK Příbram - FK Teplice 1:1 (1:0)

Branky: 17. Květ - 47. Žitný. Rozhodčí: Příhoda - Dobrovolný, Kříž. ŽK: Nový, Kilián, Tregler - Král, Žitný.

Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 3:2 (0:1)

Branky: 67. Gajič, 81. Matejov, 90.+2 Beauguel - 7. Matějovský, 64. Komličenko. Rozhodčí: Proske - Kotík, Pochylý. ŽK: Džafič, Beauguel - Diviš, Přikryl. Diváci: 3852.