Těchto čtrnáct dní musíme dotlačit, říká plzeňský trenér Bílek po další plzeňské výhře

„Domácí hráli z hlubokého bloku a spoléhali na rychlé protiútoky. Jsem rád, že jsme je do žádné velké šance nepustili, trpělivou hrou si vytvořili své šance a dali tři góly,“ chválil výkon svých svěřenců trenér Michal Bílek.

U všech gólů Viktorie se pravidelně střídali dva hráči. První gól vstřelil Erik Jirka, když se k němu dostal míč po hlavičce Tomáše Chorého. Druhý gól dal naopak Chorý a přihrával mu Jirka. U třetí trefy pro změnu asistoval Chorý a Erik Jirka skóroval.

„Musím pochválit Erika, který dnes odehrál fantastické utkání jak dopředu, tak dozadu,“ chválil záložníka Erika Jirku spoluhráč Tomáš Chorý.

Prý už před zápasem si oba plzeňští fotbalisté řekli, jak se na trávníku předvedou.

„Erik říkal, že bude mít dneska tři body. Je pravda, že jsme si to říkali, když jsme šli na hřiště,“ usmíval se Chorý.

Co si řekli, to také Tomáš Chorý i Erik Jirka splnili. Platí také to, že vždy po porážce v Lize mistrů Viktoria v této sezoně v domácí soutěži dokáže vyhrát.

„Není pro nás jednoduché hrát tři dny po zápase Ligy mistrů ligové utkání, ale hráči k tomu zase přistoupili výborně a to vítězství je zasloužené,“ řekl Bílek.

Na zasloužený podzimní odpočinek si ale podle trenéra Michala Bílka musejí jeho svěřenci ještě chvíli počkat.

„Není čas na volno. Kluci to chápu a vědí, že těchto čtrnáct dní musíme dotlačit a pak je bude čekat dlouhá dovolená,“ podotýká Bílek.

Už v úterý čeká Viktorii poslední letošní zápas v Lize mistrů, kdy doma vyzve španělskou Barcelonu.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 30. 10. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 13 11 2 0 29:8 35 2. Slavia 13 9 1 3 40:12 28 3. Sparta 13 6 5 2 24:15 23 4. Hr. Králové 14 7 2 5 18:15 23 5. Bohemians 1905 13 5 4 4 22:19 19 6. Olomouc 13 5 3 5 18:14 18 7. Liberec 13 5 3 5 18:16 18 8. Ostrava 14 4 5 5 21:20 17 9. Brno 12 5 2 5 20:24 17 10. Jablonec 14 4 4 6 21:22 16 11. Ml. Boleslav 14 4 4 6 21:23 16 12. Slovácko 13 4 4 5 17:22 16 13. Č. Budějovice 14 4 3 7 14:27 15 14. Teplice 13 3 4 6 19:30 13 15. Zlín 14 2 6 6 13:23 12 16. Pardubice 14 3 0 11 12:37 9