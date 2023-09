Suverénní výhra ve Zlíně nás nastartuje před evropskými poháry, věří trenér Plzně Koubek

Fotbalisté Plzně potvrdili, že se po rozpačitém vstupu do sezony dostali do vynikající formy. Dokázali to ve Zlíně, kde v osmém kole první ligy zvítězili suverénně 7:1. V součtu se zápasy v evropských pohárech vyhrála Viktoria podesáté za sebou.

Zlín 9:53 18. září 2023