Slovácko vyhrálo v Boleslavi a bodovalo posedmé v řadě, Zlín nasázel Hradci čtyři góly za poločas

Fotbalisté Slovácka zvítězili v 19. kole první ligy v Mladé Boleslavi 1:0. O jedinou branku se v 59. minutě postaral Matěj Valenta. Tým z Uherského Hradiště bodoval v nejvyšší soutěži posedmé za sebou. Zlín rozdrtil Hradec Králové 4:0. O vysoké výhře rozhodli už během úvodního dějství, kdy dvakrát skóroval Filip Žák a jednou se trefili Jakub Janetzký a Lukáš Bartošák. Praha 17:21 16. 12. 2023 (Aktualizováno: 18:04 16. 12. 2023)

Zlín - Hradec Králové 4:0

Ve 13. minutě unikl po levé straně Tomáš Čelůstka, jeho přízemní centr našel v malém vápně kopačku Filipa Žáka a ten zblízka otevřel skóre a zaznamenal svou první branku v ligové sezoně. „Votroky“ vyburcoval inkasovaný gól k větší aktivitě.

Daniel Horák z 20 metrů trefil břevno a ve 22. minutě mohl vyrovnat také Ladislav Krejčí, ale to by musel centr Daniela Vašulína z hranice malého vápna usměrnit mezi tyče.

Druhé branky se tak dočkali domácí a měli jistou dávku štěstí. Do střely Vukadin Vukadinoviće z 22 metrů se připletl v šestnáctce Žák a od jeho hlavy změnil míč dráhu letu tak, že Pavol Bajza nemohl zareagovat. Domácí útočník se aspoň dvakrát v jednom ligovém utkání prosadil podruhé v kariéře.

Hradec pokračoval v nátlakové hře, Lukáš Juliš se prodral slalomem až před Stanislava Dostála, jenže gól nedal. Zlínský gólman lapil i střelu Vašulína.

Naopak domácí se dnes potkali s maximální efektivitou svých akcí a během dvou minut dokázali navýšit své vedení na 4:0.

Nejprve ve 40. minutě Bužek vrátil míč na Janetzkého, jehož křížná rána zapadla k levé tyči. Krátce nato po rohu nikým nehlídaný Bartošák vypálil přesně pro změnu k pravé tyči. Zlín prožil svůj nejlepší první poločas v samostatné lize.

„Ševci“ doma zvítězili po čtyřech duelech a v nejvyšší soutěži si připsali nejvýraznější výhru od dubna, kdy při svém rekordu rozdrtili České Budějovice 5:1.

Mladá Boleslav - Slovácko 0:1

Trenér Slovácka Martin Svědík, jenž dříve vedl Boleslav, postavil do základní sestavy i veterána Milana Petrželu. Čtyřicetiletý záložník si připsal 500. ligový start, čímž vylepšil vlastní rekord.

V 19. minutě domácí Solomon John nahrál před branku Yusufu Hilálovi, jenže ten zblízka vypálil nad.

V 27. minutě na druhé straně centr Merchase Doskiho do vápna doputoval k Marku Havlíkovi, nejlepší střelec ligové sezony se obtočil kolem Martina Suchomela, v jedenácté brance v ročníku mu však zabránil Matouš Trmal.

Pouhých 1036 diváků si po změně stran muselo počkat na zajímavější akci do 59. minuty, kdy tým z Uherského Hradiště otevřel skóre. Kapitán Michal Kadlec prodloužil centr Michala Trávníka z rohu na Petra Reinberka, který nahrál Matěji Valentovi a hostující záložník zblízka třetím gólem v ligovém ročníku poslal svůj tým do vedení.

V 71. minutě vypálil domácí záložník Solomon z úhlu a gólman Milan Heča vyrazil míč na roh. V 77. minutě mohli hosté přidat pojistku po akci dvou střídajících hráčů.

Jan Juroška se na půlce zbavil tří soupeřů, nabral rychlost a přihrál ve vápně Vlasijovi Sinjavskému, do jehož střely se ale včas vložil Benson Sakala.

Při závěrečném tlaku v nastavení střídající Jawo napálil z úhlu tyč hostující branky. Slovácko v lize s Boleslaví pošesté po sobě neprohrálo a bodovalo v 10 z posledních 11 vzájemných zápasů nejvyšší soutěže. Venku v lize nenašlo přemožitele potřetí za sebou. Naopak Středočeši doma v nejvyšší soutěži třikrát po sobě nezvítězili.

Jablonec - Karviná 0:0

Do jablonecké sestavy se po odpykání trestu za čtyři žluté karty dostal Matěj Polidar, místo naopak nezbylo na Tomáše Hübschmana.

Domácí měli v úvodu častěji míč na kopačkách, ale nic z toho nevytěžili. Michal Černák vystřelil z úhlu jen do náručí brankáře Dominika Holce a hlavička Jakuba Martince zamířila příliš vysoko.

Pro domácí znamenalo větší komplikace osmé napomínání v sezoně pro Hurtada, kvůli němuž kolumbijský stoper vynechá úvod jarní části.

Závěr prvního poločasu patřil Karviné, jako by jejím hráčům došlo, že mohou získat více než bod. Ale Akinyemi v nadějných pozicích vyslal jen hodně slabé střely a když dvě minuty před přestávkou tečoval Budínského centr, trefil jen brankáře Hanuše.

Do druhého poločasu Látal posílil ofenzivu nasazením Chramosty a Jovoviče, který si připsal 150. start v české lize. Oživení ale trvalo jen chvíli a gólový efekt nepřineslo. Na druhé straně hlavičkoval Doležal, který osm let hrál v Jablonci, ale ani on se proti svému bývalému klubu neprosadil.

V závěru mohl změnit skóre domácí Kratochvíl, jehož konec podzimu zastihl v dobré střelecké formě. Ale Holec se překvapit nenechal a zneškodnil i hlavičku střídajícího Drchala, který se v závěru utkání vrátil na trávník po zranění po více než dvou měsících.

Pardubice - Liberec 2:0

Domácí hned z první větší šance na konci 11. minuty otevřeli skóre. Vojtěch Patrák vysunul do šestnáctky Tomáše Zlatohlávka, který křížnou střelou z úhlu překonal brankáře Huga Jana Bačkovského.

Ve 30. minutě mohl z přímého kopu vyrovnat Lubomír Tupta, ale gólman Antonín Kinský míč vyrazil na tyč. Další větší příležitosti už diváci ve vyrovnaném úvodním poločase neviděli.

V 56. minutě Liberečtí dostali míč do sítě, ale trefa střídajícího Luky Kulenoviće nebyla uznána kvůli ofsajdu. Hlavní sudí Marek Radina svůj původní verdikt nezměnil ani po dlouhém přezkoumávání situace videorozhodčím.

Za dalších 11 minut domácí přidali druhý gól. Kryštof Daněk po přihrávce Michala Hlavatého udělal kličku Bačkovskému a pohodlně zakončil do odkryté branky. Čtvrtou trefou v ligové sezoně dotáhl Zlatohlávka v týmové střelecké tabulce.

Pardubičtí si poté bez větších problémů kontrolovali náskok, pouze Tuptovu ránu zlikvidoval Kinský. V 90. minutě domácím zkomplikoval situaci William Mukwelle, jenž byl vyloučen za faul na Jana Mikulu. Hosté ale v nastaveném čase krátkou přesilovku využít nedokázali.

Východočeši doma ani ve čtvrtém ligovém utkání s Libercem neprohráli, z toho potřetí zvítězili.

19. kolo první fotbalové ligy:

FC Zlín - FC Hradec Králové 4:0 (4:0)

Branky: 13. a 25. Žák, 40. Janetzký, 42. Bartošák. Rozhodčí: Kvítek - Nádvorník, Novák - Adámková (video). ŽK: Janetzký - Kodeš, Klíma, Leibl. Diváci: 1987.

Sestavy:

Zlín: Dostál - Fantiš, Simerský, Didiba, Čelůstka - Bužek, Janetzký (88. Švach) - Vukadinovič (90. Kulíšek), Tkáč (83. Bobčík), Bartošák (83. Reiter) - Žák (90. Polášek). Trenér: Červenka.

Hradec: Bajza - Klíma, Čihák, Čech (46. Leibl), Horák - Kodeš, Kučera - Juliš, Pudhorocký (46. Čmelík), Krejčí (46. Šašinka) - Vašulín (65. Koubek). Trenér: Kotal.

FK Jablonec - MFK Karviná 0:0

Rozhodčí: Černý - Antoníček, Slavíček - Petřík (video). ŽK: Krulich, Hurtado, Látal (trenér) - Boháč, Krčík. Diváci: 1059.

Sestavy:

Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Tekijaški, Hurtado - Černák (73. Drchal), Kratochvíl, Martinec, Polidar (46. Jovovič) - Čanturišvili, Alégué (73. Pleštil) - Krulich (46. Chramosta). Trenér: Látal.

Karviná: Holec - Traoré, Krčík, Bederka - Memič (90. Iván), Boháč, Budínský (84. Žák), Čavoš, Fleišman - Akinyemi (90. Franko), Doležal (74. Ezeh). Trenér: Jarábek.

FK Pardubice - Slovan Liberec 2:0 (1:0)

Branky: 11. Zlatohlávek, 67. Daněk. Rozhodčí: Radina - Šimáček, Černoevič - Szikszay (video). ŽK: Patrák, Daněk, Kinský - Žambůrek, Červ, Mikula, Rabušic. ČK: 90. Mukwelle (Pardubice). Diváci: 2189.

Sestavy:

Pardubice: Kinský - Mareš, Halinský, Ortiz, Icha - Hlavatý, Vacek (83. Kukučka), Solil (63. Míšek) - Daněk, Zlatohlávek (63. Mukwelle), Patrák (74. Donát). Trenér: Kováč.

Liberec: Bačkovský - Prebsl, Chaluš, Mikula - Fukala (71. Penner), Červ, Žambůrek (78. Kok), Preisler (59. Frýdek) - Višinský (71. Rabušic), Tupta - Horský (46. Kulenovič). Trenér: Kozel.

FK Mladá Boleslav - 1. FC Slovácko 0:1 (0:0)

Branka: 59. Valenta. Rozhodčí: Berka - Vlček, Ratajová - Klíma (video). ŽK: Sakala, Kostka, Hilál, Šimek - Valenta, Doski, Daníček. Diváci: 1036.

Sestavy:

M. Boleslav: Trmal - Kostka, Suchý, Karafiát, Suchomel - Sakala, Kubista (64. Matějovský) - Kušej (84. Šimek), Mareček (76. Ladra), Solomon (76. Jawo) - Hilál (65. Pulkrab). Trenér: Kulič.

Slovácko: Heča - Reinberk, Daníček, Kadlec, Doski (87. Kalabiška) - Trávník, Valenta (86. Hofmann) - Petržela (64. Juroška), Havlík, Holzer (75. Sinjavskij) - Cicilia (46. Mihálik). Trenér: Svědík.