Fotbalisté Plzně jsou po dalším těsném vítězství v čele ligy, Teplice otočily zápas s Jabloncem

Fotbalisté mistrovské Plzně přidali v 7. kole Fortuna ligy další těsnou výhru a vyhoupli se do čela tabulky. Výsledek 0:1 jim v Liberci zajistil jediným gólem utkání Jan Sýkora. Teplice otočily zápas s Jabloncem a vyhrály 3:2. České Budějovice doma podlehly Mladé Boleslavi 0:2. Liberec 18:02 3. září 2022

Západočeši zatím prožívají velmi úspěšný úvod sezony. Podařilo se jim projít přes tři předkola do hlavní fáze Ligy mistrů a v lize v úvodních pěti zápasech ještě neprohráli. Vítězství v Liberci by tak Plzeň minimálně do neděle vyhouplo Plzeň do čela tabulky před Slavii.

V prvních minutách ale byl o něco aktivnější domácí Liberec. Jeho snaha vyvrcholila ve 20. minutě, kdy se po centru z levé strany dral před bránu Mick van Buren, jeho teč ale zlikvidoval pohotový brankář Staněk.

Hosté poprvé zahrozili ve 38. minutě, kdy krásnou střelou z volného kopu orazítkoval horní tyč Jhon Mosquera. O tři minuty později už ale šla Plzeň do vedení díky Janu Sýkorovi, který se uvolnil na kraji pokutového území a přízemní ranou poslal míč do sítě.

Ve druhé půli domácí převzali iniciativu, mnohem víc drželi míč, do velkých šancí se ale proti dobře bránící Plzni dostávali těžko. V 76. minutě mohli naopak hosté z ojedinělé akce utéct do dvougólového vedení Adam Vlkanova ale trefil jen břevno.

V závěru pak místo šancí přibývaly na hřišti spíš nervózní zákroky a žluté karty, a tak Liberec doma nakonec podlehl mistrovské Plzni 0:1.

Teplice – Jablonec 3:2

Teplice po debaklu na Slavii chtěli zabrat doma proti Jablonci a hned v osmé minutě to naplno ukázal Jakub Urbanec, který po Hyčkově centru svým čtvrtým gólem v sezoně zařídil Teplicím vedení 1:0.

Hosté ale dokázali ještě do přestávky skóre otočit zásluhou Jana Chramosty a Jakuba Martince. Po přestávce ale přišel další obrat, když v rozmezí tří minut nejdřív vyrovnal domácí Filip Žák a po něm dostal Teplice do vedení Abdallah Gningue.

Teplice tak porazily Jablonec, který nakonec dohrával ve druhém zápase v řadě bez dvou vyloučených, 3:2 a vyhouply se do klidnějších vod tabulky. Jablonec je předposlední.

České Budějovice – Mladá Boleslav 0:2

Jihočeši nenavázali na úspěšné vystoupení na půdě Bohemians a prohráli doma s Mladou Boleslaví 0:2. Situaci si domácí zkomplikovali sami v 41. minutě, kdy musel ze hřiště po dvou žlutých kartách krátce po sobě David Broukal.

Hosté dokázali ve druhé půli přesilovku hned dvakrát využít. Postaral se o to Tomáš Ladra, který se nejdřív trefil po hodině hry hlavou a pak stanovil konečné skóre 0:2 střelou z úhlu.

FORTUNA:LIGA (PLATNÉ K 3. 9. 2022) Tým Z V R P Skóre B 1. Plzeň 6 5 1 0 11:4 16 2. Slavia 6 5 0 1 24:4 15 3. Hr. Králové 6 4 0 2 7:5 12 4. Sparta 6 3 2 1 10:5 11 5. Liberec 7 3 2 2 12:8 11 6. Brno 5 3 1 1 9:8 10 7. Bohemians 1905 6 2 2 2 10:8 8 8. Ml. Boleslav 7 2 2 3 10:10 8 9. Slovácko 6 2 2 2 8:10 8 10. Č. Budějovice 7 2 2 3 7:9 8 11. Teplice 7 2 2 3 8:17 8 12. Zlín 6 1 3 2 6:10 6 13. Ostrava 6 1 2 3 9:12 5 14. Olomouc 6 1 1 4 5:8 4 15. Jablonec 7 0 4 3 10:15 4 16. Pardubice 6 1 0 5 4:17 3

7. kolo první fotbalové ligy:

Slovan Liberec - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Branka: 41. Sýkora. Rozhodčí: Proske - Kotík, Kubr - Štěrba (video). ŽK: Frýdek, Kozel (trenér) - Čermák, Holík, Hejda, Chorý, Ndiaye. Diváci: 5158.

Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boleslav 0:2 (0:0)

Branky: 59. a 75. Ladra. Rozhodčí: Machálek - Paták, Líkař - Kocourek (video). ŽK: Broukal - Mašek, Mareček. ČK: 41. Broukal. Diváci: 2531.

FK Teplice - FK Jablonec 3:2 (1:2)

Branky: 8. Urbanec, 63. Žák, 66. Gning - 18. Chramosta, 40. Martinec. Rozhodčí: Klíma - Hrabovský, Vyhnanovský - Franěk (video). ŽK: Hybš - Jovovič, Polidar. ČK. 76. Malínský, 90.+2 Jovovič (oba Jablonec). Diváci: 2223.