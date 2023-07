Cílem je ze Zbrojovky udělat standardní, fungující společnost, říká ředitel společnosti Portiva Svoreň

Výkonný ředitel investiční společnosti Portiva Pavel Svoreň je teď tím, jehož názory nejvíc zajímají fanoušky fotbalové Zbrojovky Brno. Právě zmíněná společnost se totiž postupně stává novým majoritním vlastníkem v tuto chvíli druholigového klubu. Svoreňovým cílem je v horizontu pěti let dostat tým stabilně do horní poloviny prvoligové tabulky. Jak toho chce dosáhnout? Praha 13:28 28. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Svoreň, ředitel společnosti Portiva, která je novým majitelem fotbalové Zbrojovky Brno | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

Investiční společnost Portiva zatím nevlastní většinu fotbalové Zbrojovky Brno, k tomu dojde před startem jarní částí aktuální sezony. Do té doby chce ředitel společnosti Pavel Svoreň detailně poznat fungování klubu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zbrojovka Brno má nového majitele, společnost Portiva. Jaké plány na nejbližší měsíce má její ředitel Pavel Svoreň?

Pomůže mu s tím bývalý funkcionář fotbalové Plzně či Bohemians Praha Ladislav Valášek, dočasně jmenovaný do pozice výkonného ředitele Zbrojovky.

„Za nové akcionáře by měl v tuto chvíli klubu udělat nějakou základní analýzu toho, kam směřujeme a co primárně potřebujeme, co funguje a naopak nefunguje. To by měla být činnost v řádu měsíců,“ přibližuje své záměry Svoreň.

A doplňuje, jaký má být další postup. „Angažování zkušeného manažera na post výkonného ředitele. Teď se pod to nechci stoprocentně podepsat, ale z našeho pohledu to nemusí být ani člověk z fotbalu. Chceme opravdu někoho ostříleného, kdo nám bude schopen postavit novou strukturu, když to zjednoduším – ekonomické, obchodní a marketingové oddělení. Naším cílem je ze Zbrojovky udělat standardní, fungující společnost.“

Doteď totiž fotbalovou Zbrojovku přímo vedl dosavadní většinový majitel Václav Bartoněk, který se podílel na každodenním chodu klubu. To Svoreň dělat nechce.

Do klubu FC Zbrojovka Brno vstupují po intenzivních jednáních noví akcionáři – investiční skupina PORTIVA. Ta v klubu nabývá minoritní podíl, přičemž v plánu je další navýšení majetkové účasti na většinových 61 %. Dalších 5 % akcií pak nabývá Regionální hospodářská komora… pic.twitter.com/aJdVVadqfs — FC Zbrojovka Brno (@FCZbrojovkaBrno) July 21, 2023

„Ta cesta, která je za nás správná, je aby se všichni akcionáři v určitou chvíli přesunuli do pozice členů dozorčí rady a jakéhosi dozorového orgánu. Ten bude definovat cíle a vize, tvrdě po managementu vyžadovat, aby těch cílů dosahoval, ale současně bude vytvářet prostředí pro to, aby jich mohlo být dosaženo. A to denní fungování klubu v určitou chvíli bude jednoznačně muset řešit ten profesionální management, který tu bude.“

Úkolem nového vedení bude také zajišťovat postupné navyšování rozpočtu. Do letošní sezony jde Zbrojovka s devadesáti šesti miliony.

Tato částka se má postupně zdvojnásobit. „Za mě to není jen o tom. Byť je v silách skupiny i firem okolo ní významně, třeba o 100 % ten rozpočet navýšit. Ale to není cílem a není to ani žádoucí. Klub musí růst postupně ve všech částech,“ vysvětluje Pavel Svoreň, tedy zástupce společnosti, která nově vlastní fotbalovou Zbrojovku Brno.