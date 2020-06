Fotbalové východočeské derby nepřineslo vítěze ani nenapovědělo výsledek boje o postup do Fortuna ligy

Pondělní zápas 25. kola druhé fotbalové ligy mezi Pardubicemi a Hradcem branku nepřinesl. Utkání skončilo 0:0, soupeři si body rozdělili a při pohledu na tabulku mohou oba mluvit o ztrátě. Vedoucí tým soutěže Pardubice ztratily dva body ze svého náskoku na druhé Brno, Hradec se naopak příliš neposunul ke třetímu místu, které zajišťuje účast v baráži o postup do první ligy. Pardubice 11:50 23. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavičkový souboj mezi královéhradeckým Janem Králem (v černém) a Martinem Šplíchalem z Pardubic. | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Oba celky chtěly bodovat naplno a měly pro to svůj důvod. Pardubice by držely dál šestibodový náskok na druhé Brno, Hradec by byl na dostřel třetí příčce, ze které se postupuje do baráže o první ligu. Utkání nabídlo dva odlišné poločasy. V tom prvním měl víc šancí na gól Hradec, ve druhém zase Pardubice.

Hradecký trenér Zdenko Frťala se po utkání stavěl k dělbě bodů smířlivě: „Jsme pokorní, protože po první půli jsme mohli být naštvaní, že nevedeme 1:0 nebo 2:0. Ovšem ve druhém poločase jsme už nebyli tolik nebezpeční. Každý zápas chcete vyhrát, ale situace se vyvíjí tak, jak se vyvíjí. Stále ale máme ještě pět kol, abychom se pohybovali na prvních třech místech tabulky.“

Pardubice podruhé za sebou v jarní části naplno nebodovaly. Po remíze v Líšni brali bod i doma, a protože Brno vyhrálo nad Chrudimí, tak se náskok Východočechů na čele tabulky snížil na čtyři body. „Šest nebo čtyři body, to je náš náskok. My teď musíme hráče povzbudit, že to máme ve vlastních rukách,“ plánuje vyburcovat své svěřence kouč Pardubic Jiří Krejčí.

Posledních pět kol druhé ligy tak bude hodně napínavých. Ještě nic není jisté, ani to, kdo se popere o první ligu v baráži, ani to, kdo do ní postoupí přímo. „Rozumím tomu, že někdo by chtěl mít dvacetibodový náskok, to i my, ale není to tak. Zatím ale stále máme před tak velkých favoritem, jako je Brno, čtyři body náskok, takže jak se nakonec umístíme, je na nás,“ říká k napínavému závěru druhé fotbalové ligy trenér vedoucích Pardubic Jiří Krejčí.