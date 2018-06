Fotbalová liga má nového sponzora, soutěž bude symbolizovat dvojtečka

„Je to tak jednoduché, až to bude pro mnoho lidí šokující. Na začátku to i pro mě bylo tak šokující, že jsem si říkal, že takhle asi ne, ale jakmile nám agentura začala vysvětlovat, co je zatím, tak se mi to líbilo víc a víc. Věřím, že si tímto procesem projde i veřejnost a vezme to za své,“ řekl na dnešní tiskové konferenci generální ředitel Fortuny David Vaněk, který vybíral z 15 různých návrhů. Hlavním jeho požadavkem bylo, aby logo bylo schopno namalovat malé dítě.

„Chtěli jsme změnit vnímání českého fotbalu, což je velká výzva, ale rádi jsme ji přijali. Dosavadní loga ligy byla prokreslená a vizuálně komplikovaná. Málokdo z nás by je dokázal nakreslit. A hledali jsme nový prvek, který asociuje fotbal a nikdo ho nepoužívá v grafice. A nápad vychází z výsledkové tabule," vysvětlil kreativní ředitel studia, které logo navrhlo, Pavel Šmejkal.

Dvojtečka v logu české nejvyšší soutěže odkazuje na výsledky, které jsou pro sázkovou společnost jako hlavního partnera to nejdůležitější. Při tvorbě vycházelo studio z jednoduchosti, brandingu Fortuny a z požadavku na silný a univerzální symbol, z něhož půjde vytvořit hravá televizní grafika.

„Na jednodušší loga přecházejí všechny velké firmy jako Google, Pepsi, Mastercard, ve fotbale třeba Juventus Turín, který má skvělé nové logo. Zachoval myšlenku pruhů a vidíte v tom to původní logo, jednoduchý čistý symbol, který nese vše, co máme s tím původním logem spojené,“ poukázal Šmejkal na zdroje inspirace. „Hledali jsme zajímavý nápad, jako je šipka v logu FedExu či sluchátka v logu Beats,“ dodal.

Přes 60 milionů korun

Společnost Fortuna se rozhodla sponzorovat český fotbal už v říjnu 2016. Tehdy se stala partnerem reprezentace a nižších soutěží s tím, že do první ligy přejde až nyní. „Minimálně na příští čtyři roky přinášíme stabilitu do profesionálního fotbalu a kluby vědí, s jakými prostředky můžeme počítat. Chceme přispět k pozvednutí českého fotbalu, protože věříme, že z dlouhodobého hlediska se nám to vrátí,“ řekl Vaněk.

Podle smlouvy nesmí zveřejnit výši kontraktu, mělo by jít ale o částku vyšší než 60 milionů korun na sezonu a než měli údajně platit dosavadní partneři. A to i kvůli navýšení počtu zápasů po přechodu na nový systém ligy.

„Už když jsme smlouvu podepisovali, tak jsme věděli, že bude více zápasů, a to byl jeden z důležitých argumentů pro jednání,“ řekl předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda. „Máme smlouvu na čtyři roky, ale věřím, že to partnerství bude i delší. Je to i závazek pro nás v klubech, abychom dali Fortuně důvod a potvrdili, že je to výhodné partnerství pro obě strany,“ dodal.

Stejné logo se bude používat i pro druhou nejvyšší soutěž, jen v jiném barevném provedení; pozadí bude avokádově zelené.

Nová vizuální identita nejvyšší tuzemské fotbalové soutěže, nově Fortuna liga, a také druhé nejvyšší fotbalové soutěže - Fortuna národní liga. Autorem loga je agentura Intoit. pic.twitter.com/5O1OBo59J5 — Media Guru (@MediaGuruCZ) 19 June 2018