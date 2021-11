Nový pardubický stadion se konečně začne stavět, klub doufá i v dotaci od Národní sportovní agentury

Dosud se v centru Pardubic jen bouralo. V té době se ještě doplňovala projektová dokumentace k celé rekonstrukci. Teď by se mělo začít konečně stavět, jak potvrzuje sportovní ředitel pardubických fotbalistů Vít Zavřel.

„Probíhaly demoliční práce a nyní by měla být upravená stavební projektová dokumentace. V listopadu se už mají začít stavět nové věci, už tam bude něco vyrůstat, začnou se dělat betonové piloty na tři tribuny, umělé osvětlení a další...,“ řekl Radiožurnálu Zavřel.

A pokud půjde všechno podle plánu, tak by v listopadu měly vzniknout základy, na které by se navázalo v dalších týdnech a díky tomu by se mohlo stavět i v zimních měsících.

„Pokud se to všechno stihne, předpokládám, že se bude stavět celou zimu, ale některé věci se dělají i podle počasí. Stavba tribun a podobných věcí jsou takové jeřábnické práce, kde vám přijedou betonové fundamenty, které různě sestavujete,“ přibližuje Zavřel.

⚽️ | Tohle vypadá hooodně dobře! Aneb Letní stadion #Pardubice by mohl být šikovně připravený na tuto dostavbu. Škoda, že věnec tribun nemůže být úplný z důvodu závazného stanoviska památkového úřadu mezi historickou západní tribunou a ostatními částmi. Ale chápu, no… pic.twitter.com/CYeUAmS6Z1 — Jan Hrabal (@janhrabal) March 4, 2021

V minulých týdnech se stále ještě ladila konečná podoba stadionu. Stavební firma vyšla klubu a městu vstříc a změny udělala ve druhém nadzemním podlaží, kde mělo být původně prázdno. Nakonec tam bude důležitá část zázemí pro fanoušky.

„Z projektové dokumentace jsme zjistili, že tam je vlastně otevřený prostor. Řešili jsme to i s městem, chtěli bychom tam mít dvě restaurace, abychom udělali dobré kvalitní zázemí pro každého diváka z hlavní tribuny. Aby mohli jít do tepla, schovat se za sklo, mohli si dát občerstvení a byli spokojení. Takže se tam řešilo to druhé nadzemní podlaží a projekt byl upraven tak, že vypadá velice dobře,“ pochvaluje si Zavřel.

Navíc by při rekonstrukci mohla přijít výrazná finanční injekce. Město totiž žádá o dotaci z Národní sportovní agentury a ta by mohl být až ve výši 180 milionů korun. A to by mohlo do budoucna výrazně pomoci k tomu, aby se stadion ještě výrazně vylepšil a zvýšila se jeho kapacita.

„Když by to dopadlo, což bych hrozně rád, tak se to zlevní městu. Ale nesehraje to roli hned v tom, že nám něco přibude, že místo kapacity 5000 budeme mít 8000. Do dalšího uvažování to pro zastupitelé města ale určitě zahraje velkou roli,“ říká k opravě fotbalového stadionu v centru města sportovní ředitel pardubických fotbalistů Vít Zavřel