Ostravský Baník se může spolehnout na podporu dětí. Na výjezd do Olomouce vyrazili Mladí chachaři

Organizované fandění dětí na ligovém fotbale v Česku je stále rozšířenější. Školáky zvala do hlediště pravidelně například plzeňská Viktoria, na stadionu Slavie v Edenu nedávno představili choreoškolku. Zřejmě zdaleka nejdál je v podobných aktivitách ostravský Baník s projektem Mladí chachaři. Ti teď dokonce vyrazili na svůj první výjezd. Olomouc 11:51 3. října 2023

Musel to být pro skupinu školáků úžasný zážitek, když jim fotbalisté Baníku Ostrava po vítězném utkání v Olomouci jmenovitě poděkovali. A když jim pak vzápětí fanoušci ostravského klubu stojící na stejné tribuně hromově provolávali slávu. Organizátorka prvního výjezdu Mladých chacharů Tereza Šarmanová potvrzuje, že to tak doopravdy bylo.

„Věřím, že získaly nezapomenutelný zážitek na celý život. Děti fandily celý zápas a hráči je navíc odměnili skvělým výkonem. Vedlo to k tomu, že děti celou cestu autobusem zpátky skandovaly a zazpívaly snad všechny chorály, co Baník má. Bylo to fajn. Dostali jsme zpětnou vazbu od rodičů, že děti přijely domů nadšené, plné dojmů a nových zážitků. Na další výjezd se chystáme v jarní části ligy,“ pochvaluje si první společný výjezd mladých fanoušků Baníku Tereza Šarmanová.

Mladí fanoušci ostravského Baníku, školáci od devíti do patnácti let, vyrazili takto na venkovní zápas dospělých fotbalistů poprvé, ale na domácí utkání chodí dlouhodobě. Projekt Mladí chachaři vznikl už před časem díky spolupráci klubu a aktivních fanoušků.

„Účelem je dostat na fotbal mladou generaci fanoušků. Děti mají na stadionu svůj prostor, kde můžou fandit, najít si společné přátelé a hlavně se podílet na atmosféře během zápasu Baníku,“ říká Šarmanová.

Více projektů

S Mladými chachary jsou ale spojené i další projekty jako jsou Baník na sídlištích, Baník ve městech nebo Baník ve školách. Poznat je to i při návštěvě Městského stadionu ve Vítkovicích. Při ligovém zápase Baníku si totiž může fanoušek v sektoru Mladých chacharů všimnout i transparentu konkrétní základní školy, která zrovna ten víkend na utkání zamířila, vyráběla chorea a podílela se na atmosféře.

„Baník ve školách je akce, kdy s hráči a hráčkami Baníku navštívíme žáky ve škole. Máme pro ně připravený dvouhodinový program. Postupně se snažíme navštívit všechny ostravské školy a rádi bychom pokračovali po celém Moravskoslezském kraji,“ prozradila plány Šarmanová.

Mladé chachary v hledišti fotbaloví fanoušci uvidí i příští víkend, kdy navštíví zápas ostravského Baníku s Pardubicemi.