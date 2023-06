Stoper je nedostatkové zboží. Posílit obranu je pro nás priorita, říká sportovní ředitel Pardubic Zavřel

Pardubičtí fotbalisté v pondělí zahájili letní přípravu na další ligovou sezonu. Trenéři musejí počítat s tím, že se kádr týmu hodně promění. Stejně jako před rokem musí vedení sportovního úseku pracovat na obraně, která se rozpadla prakticky celá. Řešit také musí pozici gólmana, zkušený Florin Nita už v Pardubicích nebude. O posilách pro východočeský celek hovořil ředitel klubu Vít Zavřel v rozhovoru Radiožurnálu Sport. Pardubice 19:51 26. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Surzyn vyztuží obranné řady Pardubic. Fotbalista se na východ Čech vrací po angažmá v Jablonci | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

První letní posilou pro pardubický klub je Michal Surzyn. Jak moc jste o něj usilovali?

Michal se do našeho klubu vrací potřetí. Od nás odcházel do Jablonce, kde nedostával tolik prostoru, kolik očekával. My jsme o něj měli zájem, protože ho považujeme za univerzálního obránce, který je schopen hrát v defenzivě na všech postech. Slibujeme si od něj, že budeme mít vyřešenou pravou stranu obrany. Má dobrou kopací techniku a je to i zajímavý hráč na standardní situace. S Michalem jsme podepsali čtyřletý kontrakt.

V obraně registrujete hodně změn, jeden hráč to ale asi nezachrání, že?

Čeká nás tam ještě hodně práce. Obrana je zásadní, protože od brankáře a obrany se odvíjí úspěch. Děláme na tom intenzivně a mám pocit, že středního obránce shání v České republice každý klub. Připadá mi, že je to nedostatkové zboží.

Řešíme i otázku brankáře. Když jsme jednali s Florinem Nitou, tak jsme měli i variantu B, což byl Antonín Kinský. Ten by měl být další posilou našeho klubu. Chceme posílit i na pozici křídelního hráče a všechno je na nejlepší cestě, aby se k nám vrátil Vojtěch Patrák. Řešíme s ním přestup, víceletý kontrakt a zároveň chceme doladit i příchod dvou útočníků.

Je ještě reálná varianta, že brankář Florin Nita zůstane v Pardubicích?

Varianta s Florinem padla, on řešil kromě nás i nabídky dalších klubů. Sešli jsme se s Florinem zhruba před čtrnácti dny, kdy jsme se rozloučili. Řekl nám, že byl v Pardubicích spokojený, ale že jedná o posledním angažmá v profesionálním fotbale a chce jít jinou cestou.

Ztráta Janoška

Zároveň jste přišli o důležitého hráče Dominika Janoška. Počítali jste s jeho odchodem, když měl tak vydařenou sezonu?

Dominik měl dvě nabídky od klubů z české ligy, které mají velké ambice. Ozvaly se i dva kluby z Nizozemska a nakonec skončil v Bredě. Dominik byl jedním z našich klíčových hráčů, ale když se nám podařilo ho před rokem trochu zázrakem přivést z Plzně, tak existují i nějaké dohody. Ve smlouvě byly výstupní klauzule, takže jsme se k tomu postavili férově a hráče uvolnili.

Na jeho pozici máme přetlak, takže věřím, že se s tím nějak popereme. Chceme uplatnit opci na Denise Darmovzala, aby se stal naším hráčem a také by měl být do nové sezony připraven Tomáš Solil. Janoška se pokusíme nahradit, ale samozřejmě jeho góly nám budou chybět. Musí za to vzít někdo jiný.

V jakém termínu chcete mít kádr kompletní?

Máme na dobré cestě příchod pěti hráčů, kteří by se stali našimi hráči. Ještě řešíme tři hostování ze Slavie kvůli zdvojení jednotlivých postů.