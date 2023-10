Drobné taktické chyby, ale pak jsme se do toho dostali, hodnotí Priske výhru Sparty nad Budějovicemi

Fotbalisté Sparty po konci reprezentační pauzy vstoupili do ligy vítězně. České Budějovice ve 12. kole porazili jasně 4:0 a vrátili se do čela tabulky. Sparťané se pozitivně naladili před čtvrtečním zápasem Evropské ligy proti skotskému celku Rangers. A to i přes to, že neměli příliš času se sehrát po zmíněné reprezentační přestávce. Praha 11:10 23. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sparťanský trenér Brian Priske v zápase proti Českým Budějovicím | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

„Byli jsme od sebe dvanáct dní a měli jen dva tréninky před zápasem. To se pak může stát, že ne všechno úplně sedne. Bylo to vidět v první půlhodině, kdy nám uteklo pár jednoduchých přihrávek. Byly tam drobné taktické chyby, ale pak jsme se do toho dostali a zaslouženě vyhráli,“ řekl trenér Sparty Brian Priske.

Ten do utkání nasadil několik hráčů, kteří letos nenastupují příliš pravidelně. Nebylo to ale z důvodu, že by někoho chtěl šetřit před duelem s Rangers. „Sestavu jsme určili čistě podle toho, abychom vyhráli. Vybírali jsme hráče, kteří nabídnou největší kvalitu, energii a dovedou nás k vítězství. Vůbec jsem nehleděl na čtvrteční zápas, který nás čeká,“ uvedl sparťanský kouč.

Návrat Peška do sestavy

Po delší době dostal šanci zasáhnout do zápasu Jakub Pešek, který nastoupil v základní sestavě v lize poprvé po dvou měsících a při té příležitosti se dokázal i prosadit. „Na zápas jsem se hodně těšil, protože se hrálo proti Českým Budějovicím, kde jsem zažil hezké roky. Chuť ukázat se před vyprodanou Letnou mě lákala. Jsem rád, jak to dopadlo,“ řekl Jakub Pešek.

„Hrál dobře. Byl jedním z hráčů, kterým se dařilo i v prvním poločase, kdy se nám tolik nedařilo. Jsem za něj rád. Je to dobrý kluk, pořád pozitivní a pořád pracovitý. Měl těžký minulý rok, kdy si poranil vazy v koleni, ale teď se vrací silnější,“ dodal k Peškovu výkonu jeho trenér Priske.

Kouč Pražanů bude nyní připravovat tým na čtvrteční souboj v Evropské lize, kde Sparta doma přivítá Glasgow Rangers.