Slavii se i přes zájem ostatních klubů zatím podařilo udržet klíčové opory včetně stoperů Michaela Ngadeuho se Simonem Delim a záložníka Tomáše Součka, který v Edenu podepsal novou pětiletou smlouvu. Z hlavních strůjců úspěchů v minulé sezoně tak odešel jen Miroslav Stoch, který přestoupil do PAOKu Soluň.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Za týden začíná fotbalová liga. Slavie do ní jde posílená o Stancia, Sparta zase s trenérem Jílkem

„Nechtěli jsme dopustit rozprodej týmu. Chtěli jsme tým udržet pohromadě. Jeho velkou výhodou je, že je sehraný, že se hráči znají a že je v něm skvělá atmosféra. Udržení základního jedenáctky je pro nás největší posilou,“ řekl na startu letní přípravy předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, který namísto prodeje hlavních opor ve spolupráci se sportovním úsekem mužstvo ještě posílil.

Sešívaní naposledy dotáhli příchod rumunského reprezentanta Nicolae Stancia ze saudskoarabského Al Ahli. Šikovný záložník před angažmá na Blízkém východě působil v pražské Spartě, do české ligy se vrací po půl roce a právě on by měl Slavii pomoci k vytouženému postupu do Ligy mistrů.

„Ta Liga mistrů je vrcholem této sezony. Všichni toho chceme docílit. Je to pro mě obrovská motivace,“ přiznal pro Radiožurnál záložník Tomáš Souček jeden z hlavních důvodů, proč se ještě rozhodl zůstat ve Slavii.

Sešívaným se cestu za obhajobou titulu pokusí zkomplikovat Sparta, kterou po nepříliš povedeném ročníku převzal trenér Václav Jílek.

„Sportovní cíl je historicky daný. Sparta chce hrát o titul a každým rokem sbírat trofeje a hrát o poháry. Cíl teď vidím v tom, vybudovat silný tým a nastavit pevnou organizační strukturu. Na hřišti bychom měli vystupovat jako silný a jednotný tým. Sázíme na charakter hráčů,“ uvedl bývalý kouč Olomouce po nástupu do angažmá na Letné. Nový ročník fotbalové ligy startuje příští pátek utkáním Jablonce proti Bohemians.