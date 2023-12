Třetí nejdražší Čech historie nebo zrození nového Zidana. Připomeňte si fotbalové přestupy roku 2023

Letní přestupové období přineslo řadu odchodů českých fotbalistů do zahraničních klubů. Někteří zamířili na prestižní evropské adresy, jiní kývli na nabídku z netradičních fotbalových destinací. Nové angažmá získala i řada světových superhvězd v čele s Lionelem Messim či Harrym Kanem. Praha 16:53 28. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce David Jurásek z Benfiky Lisabon během utkání Ligy mistrů proti Realu Sociedad | Zdroj: Profimedia

Češi na nových adresách

Dominik Janošek odehrál za FK Pardubice v minulém ročníku 36 zápasů, v nichž vstřelil devět gólů a na jeden přihrál. Stal se klíčovou osobností týmu a přispěl k záchraně v nejvyšší soutěži.

Vzbudil tak pozornost zahraničních celků a v červnu přestoupil za 300 tisíc eur (7,4 milionu korun), jak uvedl server Transfermarkt.com, do klubu NAC Breda, který hraje druhou nejvyšší nizozemskou ligu. Pětadvacetiletý střední záložník odehrál v novém působišti jednadvacet zápasů s bilancí osmi gólů a pěti asistencí.

Dlouholetá opora Slovanu Liberec a 1.FC Slovácko Filip Nguyen se vydal na exotické angažmá. Jednatřicetiletý brankář v červnu přestoupil do vietnamského klubu Cong An Ha Noi FC jako volný hráč.

Navzdory věku se jedná se o jeho první zahraniční angažmá. V rodné zemi svého otce má za sebou v roli brankářské jedničky osmnáct zápasů, v nichž šestkrát zapsal čisté konto.

Filip Nguyen si vyzkouší zahraniční angažmá v FC Cong An Ha Noi 👏🇻🇳 pic.twitter.com/7AOaJWnZPU — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) June 29, 2023

Letošní letní přestupové období se zapsalo do historie především díky odchodu Davida Juráska ze Slavie Praha do Benficy Lisabon.

Jedná se již o třetího hráče, který se na této trase za éry hlavního trenéra „sešívaných“ Jindřicha Trpišovského přesunul. Po Petaru Musovi a Alexanderu Bahovi odešel do portugalského velkoklubu i třiadvacetiletý levonohý obránce.

Odchod českého reprezentanta vzbudil pozornost zejména díky přestupové částce, která činila čtrnáct milionů eur (343,4 milionu korun). Stal se tak po Tomáši Součkovi a jeho jmenovci Rosickém třetím nejdražším českým fotbalistou všech dob. V této sezoně za Benficu odehrál jedenáct soutěžních zápasů, z toho třikrát nastoupil v Lize mistrů.

OFFICIAL: Benfica have signed full-back David Jurasek from Slavia Prague for €14m. pic.twitter.com/1btbz0pebP — Transfer News Central (@TransferNewsCen) July 10, 2023

Na prestižní adresu zamířil také Juráskův reprezentační kolega a vrstevník Tomáš Čvančara. Vytáhlý útočník se významně podílel na zisku 37. ligového titulu Sparty Praha v sezoně 2022/2023.

Díky výrazným výkonům vzbudil zájem německé Borussie Mönchengladbach, kam v červenci z Letné přestoupil za 10,5 milionu eur (257,6 milionu korun). V novém působišti zasáhl do šestnácti zápasů, ve kterých vstřelil šest branek a zapsal si dvě asistence.

Tomáš Čvančara v dresu Borussie Mönchengladbach | Zdroj: Profimedia

Pod zmiňovanou trofej pro mistra české ligy se výrazně podepsal také Matěj Kovář. Třiadvacetiletý brankář působil od roku 2018 v Anglii, jako hráč Manchesteru United putoval po hostováních. Nejprve oblékal dres Swindonu ve čtvrté nejvyšší anglické soutěži, následně se přesunul do třetiligového Burtonu.

Brankář Kovář opouští Manchester United, stal se dalším českým hráčem v Leverkusenu Číst článek

Hostoval i v sezoně 2022/2023 na Letné, kde exceloval v roli brankářské jedničky a vysloužil si angažmá v Bayeru Leverkusen, kam přestoupil v srpnu za pět milionů eur (122,7 milionu korun).

Momentálně vedoucí tým německé Bundesligy na Kováře spoléhá zejména v Evropské lize a zápasech domácího poháru. Za Leverkusen odchytal v probíhající sezoně sedm duelů, třikrát udržel čisté konto.

Sparta v létě prodala také Adama Gabriela, jenž zamířil do dánského FC Midtjylland. Předchozí dva roky strávil dvaadvacetiletý pravý obránce v Hradci Králové, kde sbíral ligové minuty nejprve v rámci hostování ze Sparty a posléze i jako kmenový hráč „votroků“.

V srpnu jej ale pražský celek vykoupil zpět, aby ho obratem prodal do dánské Superligy za 830 tisíc eur (20,4 milionu korun). V novém působišti zasáhl do třinácti zápasů, ve kterých si připsal dva góly a stejný počet asistencí.

𝘈𝘋𝘈𝘔 𝙂𝘼𝘽𝙍𝙄𝙀𝙇 🇨🇿



Ny tjekkisk back i Midtjylland 🤝 pic.twitter.com/O2c5GhRseZ — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) August 23, 2023

Přestupy světových hvězd

Lionel Messi opustil Paris Saint Germain a přestoupil do Interu Miami. Jeden z nejlepších fotbalistů současnosti neobnovil kontrakt s PSG a 15. července se přesunul do americké MLS přesto, že mu bylo nabízeno místo v saúdskoarabském al-Hilál.

Lionel Messi confirms that he is joining Inter Miami pic.twitter.com/wLWsVBAFlD — ESPN FC (@ESPNFC) June 7, 2023

V Realu Madrid se na začátku července ukázal s číslem pět energický Jude Bellingham. Dvacetiletý talent přestoupil z německého Dortmundu a jeho cena se vyšplhala na neuvěřitelných 103 milionů eur (dvě a půl miliardy korun). To z něj dělá vůbec nejdražšího anglického fotbalistu historie.

Přestupovou částku Bellingham dosud hájí skvělou statistikou 17+5 v 21 zápasech a ziskem ceny Golden Boy, udělovanou nejlepšímu evropskému fotbalistovi do 21 let. S pětkou na dresu se Bellingham snaží přiblížit k fotbalové legendě Zinédinu Zidanovi, který nosil stejné číslo. To se mu zatím úspěšně daří.

Hola Madridistas!

It is the proudest day of my life to join the greatest club in the history of the game. I will give absolutely everything I have to help this team win. Thank you for the amazing welcome. HALA MADRID!!! pic.twitter.com/MVdArVXMQf — Jude Bellingham (@BellinghamJude) June 15, 2023

Do anglického Arsenalu v půlce července přestoupil čtyřiadvacetiletý Declan Rice, který předtím hájil barvy konkurenčního londýnského celku West Hamu United. Defenzivní záložník stál Arsenal téměř 90 milionů eur a na své konto si zatím připsal tři góly a dvě asistence.

Další anglický fotbalista, který v červenci přestoupil, je Mason Mount. Ten opustil Chelsea a přidal se do týmu vedeného Erikem ten Hagem, tedy Manchesteru United.

Fanoušky německého Bayernu Mnichov si podmanil anglický fotbalista Harry Kane. Tomu v srpnu končila šestiletá smlouva s Tottenhamem. Bayern za útočníka zaplatil 95 milionů eur (2,3 miliardy korun).

Stal se tak nejdražším hráčem v německé Bundeslize. Za Bayern dosud vstřelil 25 branek.

Harry Kane z Bayernu Mnichov slaví gól v utkání proti Wolfsburgu | Foto: Fabian Bimmer | Zdroj: Reuters

Před několika lety se Saúdská Arábie vynořila jako nová fotbalová velmoc. Od té doby se snaží lákat fotbalové hvězdy do svých klubů. Jak jsme již zmínili, podepsat smlouvu s tamním klubem al-Hilál odmítl Messi.

Saúdské kluby podle zdrojů fotbalistům často nabízí vysoké platové ohodnocení. Na dvouleté smlouvě s týmem an-Nasr se domluvil Cristiano Ronaldo, bývalý hráč Manchesteru United, který se stal kapitánem celého týmu. Evropské špičce bylo podle deníku New York Times nabídnuto okolo 150 až 200 milionů eur.

K dalšímu saúdskému klubu al-Hilál se připojil brazilský útočník Neymar da Silva. Dalšími hráči, kteří přestoupili do Saúdské Arábie, jsou záložníci N'Golo Kanté a Rúben Neves nebo bývalý útočník Realu Madrid Karim Benzema.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 30, 2022