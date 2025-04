Paris Saint-Germain je francouzským mistrem. Titul slaví šest kol před koncem soutěže

Fotbalisté Paris Saint-Germain slaví 13. titul ve francouzské lize. Po vítězství 1:0 nad Angers ho získali už šest kol před koncem soutěže, v níž během dosavadních 28 zápasů ani jednou nenašli přemožitele. Domácí ligu ovládli svěřenci Luise Enriqueho počtvrté za sebou. Paříž 19:38 5. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotbalisté PSG slaví třináctý francouzský titul | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

Pařížskému velkoklubu dnes stačila k zajištění titulu remíza, ale v 55. minutě mu zařídil deváté ligové vítězství v řadě útočník Désiré Doué. Devatenáctiletý rodák právě z Angers skóroval z voleje po krásném centru zimní posily Chviči Kvaraccheliji.

Pardubice proti Bohemians zapsaly první jarní výhru. Karviná porazila Olomouc a útočí na skupinu o titul Číst článek

Po loňském příchodu z Rennes za 50 milionů eur dal Doué už jedenáctý gól v sezoně, z toho pátý v lize. Zastoupil nejlepšího střelce soutěže Dembélého, který před středečním zápasem s Aston Villou ve čtvrtfinále Ligy mistrů začal na lavičce. Do hry přišel v 63. minutě, ale bilanci 21 gólů v tomto ročníku francouzské ligy nerozšířil.

PSG získal jedenáctý titul od příchodu katarských majitelů v roce 2011. Může zopakovat loňský double, pokud 24. května ve finále Francouzského poháru porazí Remeš. A dál usiluje především o vysněný triumf v Lize mistrů.

Kapitán Marquinhos, který v PSG působí od roku 2013, získal jako první hráč desátý titul v Ligue 1. „Je to šílené, mám ohromnou radost. Udržet se v tak skvělém týmu takovou dobu je skutečně náročné. Naším cílem je vyhrát všechno,“ řekl třicetiletý brazilský obránce v televizním rozhovoru.

„Bolí to, pokud nevyhrajete francouzskou ligu, stalo se mi to dvakrát. Tým si zaslouží vyhrát. Je to v naší DNA, nechat na hřišti všechno v každém zápase bez ohledu na soupeře,“ prohlásil.

Luis Enrique prohrál ve francouzské lize jen dva zápasy od svého nástupu do funkce před minulou sezonou. PSG udržel na trůnu i po loňském odchodu hvězdného útočníka Kyliana Mbappého do Realu Madrid.