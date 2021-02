VIDEO: Frustrace přerostla v násilí. Fotbaloví ‚ultras‘ Marseille v tréninkovém centru podpalovali stromy

Podle videozáznamu zhruba 200 až 300 výtržníků před vstupem do areálu házelo světlice a petardy. Podle deníku L'Equipe byli v době útoku hráči Marseille v areálu a obránce Álvaro González byl zasažen do hlavy, když si chtěl s fanoušky promluvit.

Napadena byla i policejní ochranka v tréninkovém centru. „Zaznamenali jsme krádeže a poškození vozidel. Pět stromů bylo s cílem jejich zničení spáleno. Škoda způsobená na vnitřku budov činí několik stovek tisíc eur. Tyto nezodpovědné a nepřijatelné činy musí být maximálně odsouzeny,“ uvedl klub v prohlášení.

Sestřih několika videí z incidentu v Marseille:

Desetinásobný mistr Francie má jedny z nejfanatičtějších příznivců v zemi. Nepokoje, které spouštějí takzvaní „ultras“, nejsou v Marseille novinkou.

„Jsou dva pohledy, které spolu nyní soupeří. Ten jeden je Marseille, která zažila skvělé momenty, vyhrávala tituly a měla velký úspěch. Potom je tu ale také Marseille plná chaosu, tak která poznala dvacet různých trenérů během dvaceti let, tento intrikující tým plný soudních problémů a zákulisních obchodů,“ snažil se reakci „ultras“ vysvětlit prezident Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud.

Aktuálně devátý tým francouzské ligy nezažívá nejlepší období, na podzim stanovil nový rekord v počtu nejvíce prohraných utkáních v Lize mistrů v řadě. Po neuspokojivých výkonech pak trenér André Villas-Boas v televizi vtipkoval, že by mohl být odvolán.

A trnem v oku mnohých fanoušků je také prezident Eyraud, které si je poštval například tím, když v prosinci uvedl, že zaměstnanci by zároveň neměli být příznivci klubu.

Marseille nebyla o tomto víkendu jediným klubem z nejvyšší francouzské soutěže, který čelil nevoli příznivců. Po jedné výhře v posledních 17 duelech ukázali svou nespokojenost také „ultras“ St. Etienne, kteří v klidném protestu dorazili na tréninkové hřiště týmu, kde obklopili hráče a zpívali chorály po zlepšení formy.

Earlier today, St Étienne fans stopped their team’s training session to put pressure on them amid a poor run of form - circled the team & half encouragingly half intimidatingly chanted at them. (Le Progrès)pic.twitter.com/xpmgbqFUsM