Lampard již porazil Bayern v Lize mistrů jako hráč Chelsea. Nyní se o to pokusí také v roli kouče

Když svůj tým vedete poprvé do zápasu play-off Ligy mistrů, musí to být pro trenéry něco krásného. A co teprve, když se posadíte na lavičku klubu, kde jste strávil většinu hráčské kariéry. I takové okolnosti mohou být ale pro Franka Lamparda ještě o něco zajímavější. Svého osmifinálového soupeře, Bayern Mnichov, právě ve finále Ligy mistrů před lety porazil. Praha 22:03 25. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Frank Lampard | Foto: Tony O'Brien | Zdroj: Reuters

Po finále v roce 2012, kdy Lampard proměnil v rozstřelu penaltu, mluvil o tom, že vítězství nad Bayernem pro něj znamená všechno. Nyní ale zápas s mnichovským velkoklubem tak osudově nevnímá. Do Londýna přijel lídr Bundesligy jako velký favorit. Lewandovski a spol totiž za sebou mají jedenáct soutěžních zápasů v řadě, kdy jen jednou remizovali, a před sebou utkání s týmem, který sází hlavně na mladé hráče.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Frank Lampard se může stát druhým fotbalistou, který s jedním klubem vyhraje Ligu mistrů jako hráč i trenér

„Rozumím tomu, proč nás ostatní považují za outsidery. Vždyť Bayern Mnichov má tak dobré hráče, tolik zkušeností. My zkušeností tolik nemáme, ale jsme tu proto, abychom to změnili. Je na nás, abychom situaci otočili a z pozice outsiderů vyhráli. Právě tak se tvoří ty nejlepší příběhy ve sportu,“ povzbuzuje Frank Lampard dvacetileté Reece Jamese nebo Masona Mounta, aby v zápase, co začne ve 21 hodin, mysleli na to, jak hrají a ne s kým hrají.

Pro koncepční práci s teprve začínajícími profesionály je historicky nejlepší střelec Chelsea Frank Lampard prý ideální volbou. Alespoň podle Petra Čecha, Lampardova bývalého spoluhráče a nyní kolegy z vedení klubu.

„Jako spoluhráč byl jedním z lídrů týmu, jedním z nejlepších hráčů, které jsme měli. A myslím si, že právě svou pracovitostí se dostal jako hráč tam, kde je. Každodenní práci s týmem bere jako něco velmi důležitého, a právě to ho charakterizuje jako trenéra. Věřím tomu, že bude velmi úspěšný a jsem rád, že jsem jedním z lidí, kteří mu v tom, doufejme, pomohou,“ přeje si Petr Čech, aby nejen v úterý měli fanoušci Chelsea důvod spustit na Stamford Bridge známý chorál.

Ten zní: „Super Frank, Super Frank, Super Frank…“ A lze si jen těžko představit, jakou údernější přezdívku by Lampardovi dali, kdyby jako teprve druhý fotbalista historie vyhrál s jedním klubem Ligu mistrů jako hráč i trenér. Prvním byl Zinédine Zidane s Realem Madrid.